أصالة تنعى حسن حسني: كان أبًا لملايين لم يلتقوا به

حرصت الفنانة السورية أصالة، على نعي الفنان الراحل حسني، بكلمات مؤثرة عبر صفحتها الشخصية بموقع التدوينات "تويتر".وقالت أصالة في تغريدتها: "كان أبًا لملايين لمّ يلتقوا به يومًا... ولكنّ طاقة الحبّ والحنان والحكمة كانت تحيطه وفي عينيه الطيّبتين الكثير من الأمان... رحم الله والدي الّذي لمّ التقيه ولكنّه بطريقته رعاني... حسن حسني في ذمة الله".وكان الفنان حسن حسني، قد رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة عن عمر يناهز الـ 89 عامًا.