النيابة العامة تفتح باب التظلمات على دفعة 2016

أعلنت النيابة العامة فتح باب التظلم على نتيجة دفعة 2016 نيابة عامة.وأوضحت النيابة فتح باب التظلم على القرار الجمهوري رقم 235 لسنة 2020 لدفعة 2016 اعتبارا من يوم الاثنين 1 يونيو لمدة أسبوع تنتهي الاثنين 8 يونيو، لمن لم يسبق له التقدم بتظلم مع ضم التظلمات السابق تقديمها واعتبرها تظلمات من ذات القرار.وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ أيام قرارات جمهورية بتعيين مندوبين مساعدين بمجلس الدولة من خريجى دفعة 2014، وتعيين مندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة.كما شملت القرارات تعيين معاونين للنيابة العامة دفعة 2016، وتعيين معاونين للنيابة الإدارية.