1315 سريرًا بمستشفيات العزل بالمنوفية

أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة المنوفية، اليوم، في بيان بمستند رسمي عن أعداد الأسرة المخصصة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، المتواجدة داخل المحافظة، بخلاف مستشفى الباجور للعزل الطبي وفندق اليونسكو.وأوضح بيان المحافظة على تخصيص أسرة 21 مستشفى للعزل الطبي في أنحاء المحافظة، حيث خصصت مديرية الصحة في المنوفية 1315 سريرا بالمستشفيات لعزل مصابي فيروس كورونا، كما تم تخصيص 135 سرير عناية مركزة داخل المستشفيات، فيما تم تخصيص 75 جهاز تنفس صناعي، بمستشفيات المحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورنا المستجد.وأكد مدير عام فرع التأمين الصحى بالمنوفية خلال اجتماعه مع محافظ المنوفية، الانتهاء من تجهيز 50 سريرا بمستشفى الهلال بشبين الكوم لاستقبال حالات كورونا، وسيتم التنسيق مع جامعة المنوفية، لنقل مرضى الأورام من مستشفى الهلال لتلقى العلاج بمعهد الكبد بشبين الكوم.