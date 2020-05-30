«صوت الشعب» مهنئا الإعلاميين: «أنتم قادة الفكر والرأى»

وجه المستشار أحمد حسين البراوي، رئيس حزب صوت الشعب، التهنئة إلى الإعلاميين في عيدهم الـ 86، مؤكدا أن إعلاميي مصر هم قادة الفكر والرأي حيث يشكلون الوعي لجموع المصريين وساهموا بشكل فعال وبارز في التفاعل مع نبض الشارع والتعايش مع كل أماله وآلامه.وأضاف البراوي في برقية التهنئة: "ونحن نحتفل اليوم بعيد الإعلاميين الذي يواكب انطلاق أول إذاعة مصرية يوم 30 مايو نشعر بالفخر أن لدينا إعلام وطني مهموم دائما بقضايا الوطن والمواطن".وأشار رئيس الحزب إلى أن الإعلاميين دافعوا بكل قوة عن مقدرات الوطن وسلامة أراضيه وعزموا "سيمفونية" في حب وعشق الوطن، ونتمني منهم المزيد من أجل مصر والمصريين.وأوضح البراوي أن قيادات وأعضاء وأمناء حزب صوت الشعب في كل محافظات الجمهورية يقدمون باقة ورد محملة بأسمي معاني الوطنية الخالصة والمخلصة للبلاد إلى كل إعلامي شريف يضع مصلحة مصر فوق الجميع.