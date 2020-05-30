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السبت 30 مايو 2020 الموافق 07 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

عضو بالكنيست عن حزب الليكود يهاجم جانتس للمرة الثانية

السبت 30/مايو/2020 - 07:54 م
جانتس
جانتس
سارة الشلقاني
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هاجم نير بركات عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود، بيني جانتس وزير الجيش ورئيس الوزراء البديل، قائلًا إنه لا يملك الخبرة الكافية ليدير إسرائيل.

وأضاف بركات، مساء اليوم، أن جانتس ليس لديه خبرة اقتصادية تؤهله لتولي منصب رئيس الوزراء، حسبما أذاعت القناة الـ13 في تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي.

وأعرب عن سعادته بتولي بنيامين نتنياهو منصبه الحالي كرئيس للوزراء، مشيرًا إلى أنه ملتزم بالاتفاق الذي جرى بين جانتس ونتنياهو، لكنه يأمل بحدوث بعض التغيير على مدار العام والنصف المقبلين.

واتفق نتنياهو وجانتس على التناوب في رئاسة الوزراء، على أن يتولى بنيامين المنصب أولًا لمدة عام ونصف العام.

ويأتي هجوم بركات، بعد انتقاد ميري ريجيف وزيرة المواصلات الإسرائيلية وعضو الليكود، لجانتس، الأسبوع الماضي، ووصفه بأنه لا يملك الخبر الكافية أيضًا.

وعنف نتنياهو ريجيف حينها، قائلًا إن تصريحاتها تضر بوحدة الحكومة الإسرائيلية، فيما ألغى جانتس لقاءً كان مقررًا مع بنيامين على خلفية تلك التصريحات.

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