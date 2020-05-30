جامعة الفيوم: خروج عميد كلية التربية النوعية من مستشفى العزل

أدلى الدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة الفيوم، ‏بتصريح بشأن الوضع الصحي لحالات العزل بمستشفى الباطنة الجامعي وذلك اليوم السبت.وأفاد عميد كلية الطب، بأنه تم بحمد الله خروج الأستاذ الدكتور أحمد فتحي عميد كلية التربية النوعية، وعدد من الحالات بعد إجراء مسحتين طبيتين متتاليتين والتأكد من سلبيتهما في كل مرة.وأوضح دكتور ياسر حتاتة أن جميع الحالات داخل مستشفى العزل يتلقون الرعاية وفقًا لبروتوكول العلاج الموحد والمعتمد من وزارة الصحة.وتتقدم أسرة جامعة الفيوم بخالص التهنئة للأستاذ الدكتور أحمد فتحي ولجميع الحالات التي تماثلت للشفاء، متمنين لهم جميعًا دوام الصحة والعافية، سائلين الله عز وجل أن يمن بالشفاء على جميع المصابين.