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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا: 111 وفاة و416 إصابة جديدة بكورونا

السبت 30/مايو/2020 - 07:47 م
كورونا
كورونا
وكالات
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قالت هيئة الحماية المدنية في إيطاليا، إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بوباء "كوفيد- 19" في البلاد زاد 111 وفاة، اليوم السبت، مقابل 87 حالة وفاة في اليوم السابق، لكن عدد حالات الإصابة الجديدة انخفض إلى 416 حالة إصابة مقابل 516 حالة سجلت أمس الجمعة.

وقالت الهيئة إن مجموع الوفيات منذ بدء ظهور الفيروس في البلاد في 21 من فبراير، وصل الآن إلى 33340 وفاة، وهو ثالث أعلى معدل وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 232664 حالة إصابة، وهو سادس أعلى معدل إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا وإسبانيا وبريطانيا والبرازيل.

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