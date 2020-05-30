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السبت 30 مايو 2020 الموافق 07 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان: حريصون على مصالح مصر في سد النهضة

السبت 30/مايو/2020 - 07:04 م
السودان
السودان
محمد عمر
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أكد وزير الثقافة والإعلام السوداني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، اليوم السبت، أن السودان حريص على مصالحه ومصالح مصر وإثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة.

وبشأن الخلافات الحدودية مع إثيوبيا، قال وزير الإعلام السوداني في تصريحات لقناة "سكاي نيوز" بالعربية إن هناك اتصالات بين الخرطوم وأديس أبابا لاحتواء التوتر الحدودي، مؤكدا أن الخرطوم تنتظر مناقشة الاعتداءات خلال اجتماع للجنة سودانية إثيوبية مشتركة رفيعة المستوى.

وشدد فيصل صالح على أن السودان يبقي كل الخيارات مفتوحة في اللجوء للمؤسسات الإقليمية والدولية في مراحل لاحقة بشأن الاعتداءات الحدودية.

وكشف وزير الإعلام السوداني عن أن تقارير الاستخبارات والجيش السودانيين أكدت مشاركة الجيش الإثيوبي في الاعتداءات داخل أراضي السودان.

يذكر أن الخارجية السودانية استدعت القائم بالأعمال الإثيوبي لديها في وقت سابق اليوم؛ بسبب اعتداءات إثيوبية على أراضي الفشقة السودانية وسقوط قتلى وجرحى من البلدين.

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