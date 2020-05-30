سوريا تتسلم دفعة طائرات من طراز «ميج- 29» الروسية

تسلمت سوريا من روسيا، الدفعة الثانية من الطائرات الحربية الروسية المتطورة والمحدثة من طراز "ميج- 29".وقال مصدر عسكري سوري: في إطار التعاون العسكري والفني بين الجمهورية العربية السورية وروسيا الاتحادية، وضمن احتفال خاص أقيم في قاعدة حميميم، قام الجانب الروسي بتسليم الدفعة الثانية من الطائرات الحربية الروسية المتطورة والمحدثة من طراز "ميج- 29" إلى الجيش العربي السوري".وأضاف المصدر أن "الطائرات التي تعد أكثر فعالية من جيلها السابق نفذت تحليقها من قاعدة حميميم إلى مناطق تمركزها في المطارات العسكرية السورية.كما أوضح أنه "اعتبارًا من أول يونيو القادم سيبدأ الطيارون السوريون تنفيذ المناوبات المقررة بهذه الطائرات في الأجواء السورية".وبالأمس وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم فوض فيه وزارتي الدفاع والخارجية بإجراء مفاوضات مع الحكومة السورية بغية تسليم العسكريين الروس منشآت إضافية وتوسيع وصولهم البحري في سوريا.