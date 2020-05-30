لجنة مكافحة كورونا: هيدروكسي كلوروكوين أثبت فعاليته في علاج المصابين

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إنه تم حذف دواء التاميفلو من بروتوكول علاج فيروس كورونا، متابعًا: "أي تغيير في البروتوكول هو تغيير نتيجة دراسات تتم وفق أعداد الإصابات وفوائد الأدوية المتبعة في البروتوكول".وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج" صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تم الإبقاء على هيدروكسي كلوروكين في بروتوكول العلاج ولم نسر خلف الدول التي أزالت هذا الدواء من بروتوكول العلاج.وتابع: "هيدروكسي كلوروكوين دواء أثبت فعاليته في معظم الحالات المصابة بفيروس كورونا".وأكمل: "خلال أسبوع من الآن سوف تعود دول العالم لاستخدام هيدروكسي كلوروكين مجددًا، وهذا الدواء فعال ويعطي نتائج مبشرة ولكن لا بد من استخدامه مبكرًا عند بداية أعراض فيروس كورونا"، كما أوضحت الدراسات الطبية التي نجريها فعالية هيدروكسي كلوروكوين في علاج الحالات البسيطة والمتوسطة.