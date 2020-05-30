الفنانة مها محمد تعلن إصابة ابنها بكورونا
السبت 30/مايو/2020 - 06:33 م
سناء إسماعيلطباعة
أعلنت الفنانة الكويتية مها محمد إصابة ابنها «فيصل» بفيروس كورونا بعد خضوعه للتحليل.
وقالت «مها» عبر «سناب شات»: «حبايبي ادعوا لفيصل ولدي طلعت النتيجة الآن وطلع فيه كورونا، وهو زارع كلى دعواتكم لا تنسونا بدعائكم».
يذكر أن الممثلة الكويتية كشفت إصابة ابنها قبل 5 سنوات بفشل كلوي قبل زراعته للكلى.
وقالت «مها» عبر «سناب شات»: «حبايبي ادعوا لفيصل ولدي طلعت النتيجة الآن وطلع فيه كورونا، وهو زارع كلى دعواتكم لا تنسونا بدعائكم».
يذكر أن الممثلة الكويتية كشفت إصابة ابنها قبل 5 سنوات بفشل كلوي قبل زراعته للكلى.