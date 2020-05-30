سعيد شعيب يكتب: الرسول لم يؤسس «دولة الإسلام» حتى نقلدها

فى الحلقة السابقة أثبت الشيخ الأزهرى على عبدالرازق أن القرآن الكريم لا يوجد فيه أى دليل على أن الخلافة من الإسلام، وفى هذه الحلقة نستكمل مع الشيخ الجليل تفنيد الأحاديث المنسوبة إلى النبى، مع افتراض صحتها، ومنها: «من مات وليس فى رقبته بيعة مات ميتة جاهلية» رواه مسلم.

وعن حذيفة بن اليمان- رضى الله عنه- يقول: «كان الناس يسألون رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عن الخير، وكنتُ أسأله عن الشر، مخافة أن يدركنى، فقلت: يا رسول الله، إنا كنَّا فى جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دَخَن، قلت: وما دخنُه؟ قال: قومٌ يهدون بغير هَدْيى، تعرف منهم وتنكر، قلتُ: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة إلى أبواب جهنم، مَن أجابهم إليها قذفوه فيها، قلت: يا رسول الله، صفْهم لنا؟ فقال: هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، قلتُ: فما تأمرنى إن أدركنى ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعضَّ بأصل شجرة، حتى يدركك الموت وأنت على ذلك» متفق عليه: البخارى.

وعن عبدالله بن عمرو- رضى الله عنهما- قال: كنا مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فى سفر، فنزلنا منزلًا فمنا من يُصلح خباءه، ومنا من ينتضل، ومنا من هو فى جَشَره، إذ نادى منادى رسول الله، صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه لم يكن نبى قبلى إلا كان حقًّا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جُعلت عافيتها فى أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجىء فتنة يُرقِّق بعضها بعضًا، وتجىء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مُهلكتى، ثم تنكشف، وتجىء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتِ إلى الناس الذى يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، رواه مسلم.

وقَالَ رسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْتَدُوا بِالَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِى مِنْ أَصْحَابِى أَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَاهْتَدُوا بِهَدْيِ عَمَّار وَتَمَسَّكُوا بِعَهْدِ ابْنِ مَسْعُودٍ» روى الترمذى عَنْ ابْنِ مَسْعُود. وإذا افترضنا صحة هذه الأحاديث، كما يقول عبدالرازق، فعندما قال السيد المسيح «أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله»، لم يكن هذا اعترافًا بأن الحكومة القيصرية من شريعة الله ولا هى من الدين المسيحى. والأمر نفسه ينطبق على الأحاديث المنسوبة لسيدنا النبى، فإذا كان صحيحًا أن النبى أمرنا أن نطيع إمامًا بايعناه، فقد أمرنا الله أن نفى بعهدنا لمشرك عاهدناه، وأن نستقيم له ما استقام لنا، فما كان ذلك دليلًا على أن الله تعالى رضى الشرك ولا كان أمره لنا بالوفاء للمشركين يعنى الموافقة على شركهم.

ويضيف الشيخ الأزهرى على عبدالرازق: أو لسنا مأمورين شرعًا بطاعة البغاة والعاصين وتنفيذ أوامرهم إذا تغلبوا علينا وكان فى مخالفتهم فتنة تخشى، من غير أن يكون ذلك ملزمًا لمشروعية البغى ولا لجواز الخروج على الحكومة.

ألم يأمرنا الله شرعًا بإكرام السائلين واحترام الفقراء والإحسان اليهم والرحمة بهم، فهل يستطيع عاقل أن يقول إن ذلك يوجب علينا شرعًا أن نوجد بيننا فقراء ومساكين حتى نكرمهم؟! أمرنا الله أن نفك رقاب العبيد ونعاملهم بالحسنى.. فهذا لا يعنى أن الرق مأمور به فى الدين ولا يعنى أنه مرغوب فيه.

أى أنه لو كان صحيحًا أن الله أمرنا بطاعة الحكام، فهذا ليس معناه أنه جل علاه يوافق على هذا الحاكم أو غيره، أو أن طريقته فى الحكم من الدين، وطاعته ملزمة أو أنها أمر إلهى.

ثم يضيف الشيخ الأزهرى الجليل: إذا كانوا يستندون إلى أن وجود الخليفة مرجعه إجماع الصحابة والتابعين، فلا يوجد دليل تاريخى على هذا الإجماع، فكل من سموهم بالخلفاء، لم يحدث أبدًا أن كان هناك إجماع عليهم، بل كان على الدوام هناك معارضون. فطبقًا للمرويات الإسلامية، سيدنا أبوبكر الصديق وعمر وعثمان لم يكن هناك إجماع عليهم. الخلافة فى التاريخ «الإسلامى» لم ترتكز إلا على أساس القوة الرهيبة، وأن تلك القوة كانت، إلا فى النادر، قوة مادية مسلحة، فلم يكن للخليفة ما يحوط مقامه إلا الرماح والسيوف، والجيش المدجج والبأس الشديد، فبتلك دون غيرها يطمئن مركزه ويتم أمره.

ويضيف على عبدالرازق: وإذا كان من السهل التشكيك فى أن الثلاثة الأُول من الخلفاء الراشدين مثلًا أشادوا مقامهم على أساس القوة المادية، وبنوه على قواعد الغلبة والقهر، ولكن أيسهل الشك فى أن على ومعاوية رضى الله عنهما لم يتبوآ عرش الخلافة إلا تحت ظلال السيوف، وعلى أسنة الرماح، وكذلك الخلفاء من بعدهما إلى يومنا هذا. فما يسمى عرشًا لا يرتفع إلا على رءوس البشر، ولا يستقر إلا فوق أعناقهم. وأن ذلك الذى يسمى تاجًا لا حياة له إلا بما يأخذ من حياة البشر، ولا قوة إلا بما يغتال من قوتهم، ولا عظمة له ولا كرامة إلا بما يسلبه من عظمتهم وكرامتهم. وأن بريقه من بريق السيوف ولهيب الحروب.

فقد خطب أحدهم فى الناس عند أخذ البيعة ليزيد بن معاوية «أمير المؤمنين هذا، وأشار إلى معاوية، فإن هلك فهذا، وأشار إلى يزيد، ومن أبى فهذا وأشار إلى السيف».

ويتساءل الشيخ الأزهرى الجليل: أليس حب الخلافة والغيرة عليها، ووفرة القوة، دفعت يزيد بن معاوية إلى استباحة الدم الزكى الشريف، دم الحسين بن فاطمة بنت رسول الله. وسلطت يزيد بن معاوية على عاصمة الخلافة الأولى، ينتهك حرمتها، وهى مدينة الرسول. وهل استحل عبدالملك بن مروان بيت الله الحرام ووطأ حماه، إلا حبًا فى الخلافة وغيرة عليها. هل بغير تلك الأسباب صار أبوالعباس عبدالله بن محمد بن على بن عبدالله بن العباس، سفاحًا، وما كانت دماء المسلمين، وما كان بنو أمية من قومه.

كذلك تناحر بنو العباس أيضًا.. وحارب الصالح نجم الدين الأيوبى أخاه العادل أبا بكر بن الكامل، فخلعه وسجنه، وامتلأت دولتا المماليك والشراكسة بخلع الملوك وقتلهم. فما علاقة ذلك بالإسلام، لمَ الإصرار على أن نلصقه بديننا، ونحمله ما لا يحتمل؟

السؤال منطقى، وأضيف عليه أن هؤلاء بعضًا من المسلمين ارتكبوا جرائم، فلماذا أحملها أنا كمسلم على كتفى وأدافع عنها، باعتبارها جزءًا من الدين، وهى لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالإسلام.

ينتقل عبدالرازق إلى حجتهم فى أن إقامة الشعائر وصلاح الرعية يتوقفان على الخلافة، أى دونها لن يحدث ذلك، فهل هذا صحيح؟

يجيب: إنما كانت الخلافة ولم تزل نكبة على الإسلام والمسلمين، وينبوع شر وفساد. فى القرن الثالث الهجرى انقسمت الخلافة إلى ولايات كثيرة فى مصر والبحرين والعراق وخراسان واليمن. ولم يكن الدين فى بغداد مقر الخلافة خيرًا منه فى غيرها من البلاد.. ولا شعائره أظهر ولا كان شأنه أكبر ولا كانت الدنيا فى بغداد أحسن، ولا شأن الرعية أصلح. وهوت الخلافة عن بغداد فى منتصف القرن السابع الهجرى، حين هاجمها التتار وقتلوا الخليفة العباسى المعتصم بالله وقتلوا معه أهله وأكابر دولته، وبقى الإسلام ثلاث سنين دون خليفة، فقد كان المسلمون طوال الوقت يؤدون شعائرهم. معاذ الله أن يترك شأن هذا الدين الذى كفل له البقاء، وأن يكون عزه وذله منوطين بنوع الحكومة.

هل أقام الرسول دولة الإسلام؟

هذا سؤال مهم لأن الإخوان وعموم الإسلاميين إجابتهم بنعم، وبناءً عليه هم يريدون استعادة هذه الدولة. يقول الشيخ الأزهرى الجليل عبدالرازق إن القضاء ركن أساسى من أركان الدولة، ومع ذلك فلم يكن هناك قضاء بالمعنى المتعارف عليه حتى قديمًا فى عهد النبى. هناك ثلاثة من الصحابة يعدهم جمهور العلماء ممن ولى القضاء فى زمن النبى، هم عمر بن الخطاب، على بن أبى طالب، ومعاذ بن جبل. ويضيفون إليهم أبا موسى الأشعرى. الروايات المتصلة بهم اختلفت بشأن تولى كل واحد منهم، بين إرسال على بن أبى طالب لتولى القضاء فى اليمن، ورواية أخرى تقول إنه كان لقبض الخمس من الزكاة. ومعاذ بن جبل ذهب قاضيًا فى رواية وفى الثانية غازيًا لليمن وفى ثالثة معلمًا. رغم أن القضاء من أعمال الحكومات ووظائفها الأساسية، ومع ذلك لم يكن لها فى أيام الرسالة وجود واضح لا لبس فيه.

كما أن النبى لم يعين ولاة لإدارة شئون البلاد وتدبير أحوالها وضبط الأمر فيها. وما يروى من ذلك فكله عن تولية أمير على الجيش أو عامل على المال أو إمام للصلاة أو معلم للقرآن أو داعٍ إلى كلمة الإسلام.. ويكون ذلك لوقت محدود.

وإذا نحن تجاوزنا القضاء والولاية إلى غيرهما من الأعمال، التى لا يكتمل معنى الدولة إلا بها، كالمعاملات التى تتصل بالأموال ومصارفها «المالية» وحراسة الأنفس والأموال «البوليس» وغير ذلك من الأمور البسيطة التى تقوم أقل الحكومات وأعرقها فى البساطة، فبدونهم لا توجد حكومة. فمن المؤكد أننا لا نجد فيما وصل إلينا من ذلك عن زمن الرسالة شيئًا واضحًا يمكننا ونحن مقتنعون ومطمئنون أن نقول إنه كان نظام الحكومة النبوية.

يقول عبدالرازق إن المسلم يجنح إلى اعتقاد أن النبى كان ملكًا ورسولًا وإنه أسس بالإسلام دولة سياسية مدنية كان هو ملكها وسيدها... جمهور العلماء يميلون إلى اعتبار الإسلام وحدة سياسية ودولة أسسها النبى. وكلام ابن خلدون ينحو هذا المنحى، فقد جعل الخلافة هى نيابة عن صاحب الشرع فى حفظ الدين وسياسة الدنيا، شاملة للملك والملك مندرج تحتها.

لا شك فى أن الحكومة النبوية كان فيها بعض ما يشبه أن يكون من مظاهر الحكومة السياسية وآثار السلطنة والملك، لكنه لم يكن ملكًا ولم تكن هناك مملكة. أول ما يخطر بالبال مثالًا من أمثلة الشئون الملكية التى ظهرت أيام النبى مسألة الجهاد، فقد غزا النبى المخالفين لدينه من قومه العرب، وفتح بلادهم وغنم أموالهم وسبى رجالهم ونساءهم. ولا شك أن النبى قد امتد بصره إلى ما وراء جزيرة العرب، واستعد للانسياب بجيشه فى أقطار الأرض، وبدأ فعلًا يصارع دولة الرومان فى الغرب، ويدعو كسرى الفرس فى الشرق إلى الانقياد لدينه ونجاشى الحبشة ومقوقس مصر.. إلخ.

وظاهر أول وهلة أن الجهاد لم يكن لمجرد الدعوة إلى الدين، ولا لحمل الناس على الإيمان بالله ورسوله، وإنما يكون الجهاد لتثبيت السلطان، وتوسيع الملك. دعوة الدين دعوة إلى الله تعالى، وقوام تلك الدعوة لا يكون إلا بالبيان وتحريك القلوب بوسائل التأثير والإقناع، فأما القوة والإكراه فلا يناسبان دعوة يكون الغرض منها هداية القلوب وتطهير العقائد. وما عرفنا فى تاريخ الرسل رجلًا حمل الناس على الإيمان بحد السيف، ولا غزا قومًا فى سبيل الإقناع بدينه، وذلك هو نفس المبدأ الذى يقرره النبى فيما كان يبلغ من كتاب الله. قال تعالى: «لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى». وقال «ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن» وقال: «فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر». «فإن حاجوك فقل أسلمت وجهى لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد»، و«أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين».

تلك مبادئ صريحة فى رسالة النبى.. وإذا كان النبى قد لجأ إلى القوة، فذلك لا يكون فى سبيل الدعوة إلى الدين، وإبلاغ رسالته إلى العالمين، وما يكون لنا أن نفهم إلا أنه كان فى سبيل الملك، ولتكوين الحكومة الإسلامية. ولا تقوم حكومة إلا على السيف، وبحكم القهر والغلبة، فذلك عندهم هو سر الجهاد النبوى ومعناه.

إذن فهذا لا علاقة له بالدين. مثال آخر: كان فى زمن النبى عمل متعلق بالشئون المالية، من حيث الإيرادات والمصروفات.. الزكاة والجزية والغنائم ومن حيث توزيع ذلك كله فى مصارفه.. ولا شك أن تدبير المال عمل ملكى، بل هو من أهم مقومات الحكومات، على أنه خارج عن وظيفة الرسالة.. وبعيد عن عمل الرسل باعتبارهم رسلًا فحسب.

ويتساءل الأزهرى عبدالرازق: إذا كان الرسول أسس دولة سياسية أو شرع فى تأسيسها، فلماذا خلت إذن من كثير من أركان الدولة ودعائم الحكم، ولماذا لم يعرف نظامه فى تعيين القضاة والولاة، ولماذا لم يتحدث إلى رعيته فى نظام الملك وقواعد الشورى، ولماذا ترك العلماء فى حيرة واضطراب من أمر النظام الحكومى فى زمنه؟

ويشدد الشيخ الجليل على عدم الخلط بين زعامة الرسالة وزعامة الملك. زعامة عيسى وموسى فى أتباعهما، لم تكن زعامة ملوكية «ملكية». طبيعة الدعوة الدينية الصادقة تستلزم لصاحبها نوعًا من الكمال الحسى أولًا.. فلا شىء فيه يدعو للنفور.. لا بد له من الكمال الروحى، لذلك، ولما يفيض عليه، ضرورة اتصاله بالملأ الأعلى. إن مقام الرسالة يقتضى لصاحبه أن يكون له سلطان أوسع مما يكون بين الحاكم والمحكومين، بل وأوسع مما يكون بين الأب وأبنائه. قد يتناول الرسول من سياسة الأمة مثلما يتناول الملوك، ولكن للرسول وظيفة لا شريك له فيها، أن يتصل بالأرواح التى فى الأجساد ينزع عنها الحجب ليطلع على القلوب التى فى الصدور، بل عليه أن يشق عن قلوب اتباعه ليصل إلى مجامع الحب والضغينة ومنابت الحسنة والسيئة. ومجارى الخواطر ومكامن الوساوس ومنابع النيات ومستودع الأخلاق.

هنا يؤكد عبدالرازق أن ولاية الرسول على قومه ولاية روحية منشؤها إيمان القلب، وخضوعه خضوعًا صادقًا تامًا يتبعه خضوع الجسد. وولاية الحاكم مادية تعتمد على إخضاع الجسد من غير أن يكون لها بالقلوب اتصال. تلك ولاية هداية الناس إلى الله وإرشاد إليه، وهذه ولاية تدبير مصالح الحياة وعمارة الأرض. تلك للدين وهذه للدنيا. تلك زعامة دينية وتلك زعامة سياسية، ويا بعد ما بين السياسة والدين.