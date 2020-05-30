170 حالة اشتباه بالإصابة بـ«كورونا» في مطروح

أعلنت محافظة مطروح، اليوم السبت، في بيان إحصائي، عدد حالات الإصابة والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا بالإضافة إلى حالات التعافي والوفاة.وأوضح البيان أن عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد اليوم السبت 4 ليصبح الإجمالي بالمحافظة 170 حالة.وتابع البيان أن إجمالي الحالات الإيجابية 24 إصابة، بينما بلغت عدد حالات التعافي والخروج 6، مشيرا إلى أن عدد حالات الوفاة خلال الفترة السابقة 3 فقط.من جانبه، وزع الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بمطروح، الأدوية على المخالطين للحالات التي أثبتت الفحوصات إصابتها بفيروس كورونا المستجد في أقصى نقطة على الحدود الليبية بقرية بهي الدين التابعة لواحة سيوة، بالتعاون مع فريق الوحدة الصحية بالمنطقة وباستخدام سيارة العيادة المتنقلة.