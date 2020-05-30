تجربة سلوفينيا.. سفيرة أول دولة أوروبية تعلن عن انتهاء «كورونا» تتحدث

■ بداية.. كيف استطاعت سلوفينيا الانتصار فى المعركة ضد فيروس كورونا لتصبح أول دولة أوروبية تعلن عن انتهاء الوباء رسميًا؟



■ بدأت العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسلوفينيا عام ١٩٩٢.. فما طبيعة العلاقات بينهما فى الوقت الحالى؟



■ ما أوجه التعاون بين البلدين فى الوقت الحاضر؟



■ ما طبيعة هذا التعاون الاقتصادى؟



■ ماذا عن التعاون الثقافى؟



■ ما أهم أوجه التعاون الثنائى على المستوى الدولى؟



■ كيف تنظرون إلى القضية الفلسطينية باعتبارها واحدة من أهم القضايا الإقليمية والدولية؟



■ ماذا عن الأعمال العدوانية التركية فى سوريا وليبيا وشرق المتوسط؟



■ كيف تقيمين دور مصر فى مكافحة الإرهاب وحل الأزمات الإقليمية ومن بينها الهجرة غير الشرعية؟



كيف تقضين وقتك فى مصر؟



قالت سفيرة سلوفينيا فى مصر، ماتيا بريفولشيك، إن بلادها استطاعت إعلان الانتصار على فيروس كورونا رسميًا بعد المساعدة الشعبية فى تنفيذ إجراءات صارمة، تتضمن ارتداء الكمامات وتطهير الأماكن العامة، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعى، وصولًا لمرحلة التعايش مع الفيروس، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تشبه ما تنفذه مصر إلى حد كبير.وشددت السفيرة السلوفينية، فى حوارها مع «الدستور»، على أن العلاقات مع مصر، خاصة فى المجال الاقتصادى، تشهد تصاعدًا كبيرًا، فى ظل تحول ميناء كوبر السلوفينى إلى بوابة لدخول المنتجات المصرية إلى أوروبا، مشيرة إلى دعم بلادها الحل السياسى فى ليبيا وسوريا، بالإضافة إلى إدانة الأنشطة التركية للتنقيب عن الغاز فى المياه القبرصية فى شرق المتوسط.- أعلنت الحكومة عن انتهاء الوباء رسميًا بعد أن قدر المعهد الوطنى للصحة العامة أن جميع المؤشرات تشير إلى تباطؤ انتشار الفيروس بين السكان، مع تسجيل أقل من ٣٦ حالة جديدة فى غضون أسبوعين، وذلك بعد تطبيق إجراءات صارمة، تشبه ما تنفذه مصر حاليًا، للمساعدة على منع انتشار الفيروس بمساعدة الشعب السلوفينى الذى اتبع القواعد واحترمها.وتضمنت القواعد إلزام المواطنين بارتداء الكمامات فى الأماكن العامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعى لمسافة لا تقل عن ١.٥ متر، والاهتمام بنظافة اليدين والعناية بتطهيرهما خاصة عند دخول الأماكن العامة.كما تضمنت إغلاق جميع المدارس والمؤسسات الرياضية والثقافية والحانات والمطاعم والفنادق والمحلات التجارية، بصرف النظر عن متاجر المواد الغذائية والأدوية، مع إيقاف وسائل النقل العام منذ منتصف مارس الماضى.وبدأت الحكومة تخفيف الإغلاق ابتداءً من ٢٠ أبريل، وتضمنت إجراءات التعايش عودة الحياة الطبيعية تدريجيًا دون تجاهل الحفاظ على صحة المواطن وحمايته من الفيروس الغامض.والآن تم استئناف عمل وسائل النقل العام، وسيعود بعض التلاميذ إلى المدارس مع السماح لجميع الحانات والمطاعم والفنادق الصغيرة بفتح أبوابها.- زيارة الرئيس السلوفينى بوروت باخور إلى القاهرة نهاية عام ٢٠١٦، هى الأولى من نوعها، ولقاؤه المثمر بالرئيس عبدالفتاح السيسى مثّل تجديدًا للعلاقات مع مصر، التى كانت دائمًا جيدة على مدار عقود.واصطحب الرئيس السلوفينى فى زيارته وفدًا رفيع المستوى، ضم مجموعة من الوزراء والمسئولين وممثلين عن ١٥ شركة، تمثل قطاعات متنوعة منها الطاقة والتكنولوجيا الزراعية والصناعة والكهرباء والاتصالات، والذين بحثوا سبل تعزيز التعاون بين مصر وسلوفينيا فى شتى المجالات.وبالفعل شهدت الزيارة توقيع عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين البلدين فى مجالات مهمة، منها حماية المستهلك والاستثمار والبيئة والخدمات الجوية والإعلام، وكانت الزيارة استكشافية للسوق المصرية الواعدة وإمكانياتها، خاصة أن مصر ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع الدول العربية والكوميسا وأوروبا، كما أن سلوفينيا تعد بوابة لدول وسط وشرق أوروبا.وبعد هذه الزيارة، زار سامح شكرى، وزير الخارجية المصرى، سلوفينيا فى ٢٠١٧، وشهد عام ٢٠١٩ زيارة لنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية السلوفينى إلى القاهرة، كما نتطلع قريبًا لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى فى بلادنا.وقبل تفشى الوباء كانت لدينا خطة عمل تتضمن زيارات رفيعة المستوى، منها زيارة وزير الخارجية سامح شكرى إلى سلوفينيا فى النصف الثانى من عام ٢٠٢٠، لكن مع استمرار الوباء قد نضطر لتعديل جدول الزيارات أو تأجيلها لوقت لاحق.- خلال زيارته الرسمية لمصر فى مارس ٢٠١٩، وقع الدكتور ميرو سيرار، نائب رئيس الوزراء السابق ووزير خارجية سلوفينيا، ووزير الخارجية المصرى سامح شكرى، بروتوكول تعاون لحماية المستهلك.ويهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز الاستثمار والتعاون فى جميع المجالات، وعلى هامش الاجتماع الوزارى، عُقدت جلسة أولى للجنة سلوفينيا- مصر للتعاون الاقتصادى لتعزيز الاستثمار والتجارة بين الجانبين.- شرعت مصر فى إجراء إصلاحات رئيسية منذ عام ٢٠١٦، ومع الإعلان عن العديد من المشروعات، أصبحنا نرى أن المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادى فى المستقبل ستكون فى قطاعات البناء والطاقة.ومع الإصلاحات الهيكلية التى تبناها «السيسى» تمكنت مصر أيضًا من تحسين إمكانيات الاستثمار، لكن لا يزال هناك بعض التحديات مثل البيروقراطية، وحاليًا تمر مصر والعالم أجمع بكارثة كورونا، ونأمل أن تتمكن مصر من الانتصار فى المعركة وتتغلب على هذا التحدى، حتى تتعافى القطاعات الأكثر ضعفًا.وإجمالا نقول إن سلوفينيا ومصر شريكتان تجاريتان جيدتان، خاصة بعد تأسيس تعاون جيد فى كل المجالات، ويسرنا أن يكون اتجاه التعاون الاقتصادى بين البلدين متصاعدًا، خاصة أن مصر تحتل المرتبة الـ٤٧ فى ترتيب الشركاء التجاريين لسلوفينيا.وأشير إلى تضاعف حجم التجارة بين البلدين فى ٢٠١٨، مقارنة بالسنوات السابقة عليه، واستمرت هذه النتائج الجيدة فى عام ٢٠١٩، وأسهم ميناء كوبر السلوفينى فى تعزيز التجارة بين بلدينا، خاصة أنه مركز ممتاز لدخول المنتجات الطازجة المصرية إلى وسط أوروبا والبلقان وأوروبا الشرقية.وكانت هناك زيارة لوفد يضم ممثلين عن ميناء كوبر السلوفينى وغرف الملاحة واتحاد وكلاء الشحن ومشغلى شركات السكك الحديدية وشركات تكنولوجيا المعلومات والملاحة إلى ميناء دمياط العام الماضى، من أجل زيادة وتعزيز التعاون الثنائى، خاصة فى مجال التجارة والصناعة وريادة الأعمال، علاوة على الطاقة والزراعة والغذاء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرقمنة ومراقبة السوق وحماية المستهلك والنقل والرياضة والتعليم والعلوم والسياحة.- بدأ السلوفينيون القدوم إلى مصر فى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وذلك خلال الأزمة الاقتصادية والسياسية التى حدثت فى بلادنا، وجاءت نساء سلوفينيا إلى مصر فى ذلك الوقت، وعملن خادمات ومربيات وممرضات وما إلى ذلك لإنقاذ أسرهن.ويسعدنى أن أقول إنه فى ديسمبر ٢٠١٩ كشفت لوحة تذكارية لذكرى السلوفينيين الذين عاشوا هنا فى الماضى ودفنوا فى المقبرة اللاتينية فى القاهرة، وفى الوقت ذاته نشرت مصر ترجمات إنجليزية لبعض الكتاب السلوفينيين، كما دُعى بعض النساء السلوفينيات، بالاشتراك مع الجمعية السلوفينية المصرية، لمناقشة الكتاب الذى يحكى قصصهن وحياتهن فى الإسكندرية والقاهرة.ويركز ماتاج كاسيتشنيك، المصور الصحفى السلوفينى الشهير المقيم فى مصر والمتخصص فى توثيق التراث الثقافى والأثرى، على العلاقات الثقافية والإنسانية بين سلوفينيا ومصر.ومن مشروعاته توثيق عمل المهندس المعمارى السلوفينى الإيطالى أنطون لاشاك، الذى جاء إلى مصر عام ١٨٨٢، وصمم عددًا من المبانى البارزة فى القاهرة والإسكندرية مثل قصر الزعفران وقصر سمو الأمير يوسف كمال فى القاهرة، ومحطة السكة الحديد الرئيسية فى الإسكندرية، وقصر عابدين الملكى فى القاهرة، وقصر الأميرة فاطمة الزهراء فى الإسكندرية، الذى يضم الآن متحف المجوهرات الملكية، وكذلك مقر بنك مصر، وقصر الأمير جميل باشا طوسون، وغير ذلك.وفى السنوات السابقة، زادت التبادلات الثقافية بين البلدين، ومن أكتوبر ٢٠١٩ إلى يونيو ٢٠٢٠ يستضيف المتحف الوطنى معرضًا ناجحًا جدًا للمنسوجات القبطية الأصلية.وقبل بضع سنوات، استضافت سلوفينيا مهرجانًا سينمائيًا مصريًا عُرضت فيه ١٠ أفلام مصرية، من بينها «فاطمة» و«عمارة يعقوبيان».وكذلك قدمنا عرضًا لمجموعة الرقص الشعبى المصرى فى سلوفينيا، وبدورها أدت فرقة رقص شعبية سلوفينية عرضًا لها على مسرح الهناجر فى عام ٢٠١٧، وفى نوفمبر ٢٠١٩ نظمت الجمعية السلوفينية المصرية مع سفارتنا معرضًا من الدانتيل السلوفينى التقليدى فى القاهرة.وشهد العام الماضى، أيضًا، مشاركة طلاب من مدرسة «مانور هاوس» فى القاهرة بأعمالهم الفنية فى مناقصة «كن مثل نحلة»، التى نظمتها إحدى المدارس الابتدائية فى سلوفينيا، وتم عرض أعمالهم الفنية بين طلاب من سلوفينيا ودول أخرى.وكان لدينا مشروعان للتبادل الثقافى هذا العام، لكن للأسف منعنا الوباء من تحقيق هذه الخطط، لكن سفارتنا فى القاهرة تعزز من التعاون والتبادل الثقافى بين المؤسسات الثقافية والتعليمية فى بلدينا.- نحن فى سلوفينيا عززنا التعاون مع مصر فى المنظمات الدولية والإقليمية من خلال عقد اجتماعات ثنائية منتظمة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد المتوسطى وغيرها، وفى هذا الصدد أود أن أؤكد بشكل خاص أهمية قمة الاتحاد الأوروبى وإفريقيا، التى أقيمت فى فيينا فى ديسمبر ٢٠١٨، وكذلك المشاركة على أعلى مستوى فى قمة الاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية بشرم الشيخ فى فبراير ٢٠١٩.- تعترف سلوفينيا بحق الفلسطينيين فى تقرير المصير، وهى ملتزمة بحل الدولتين باعتباره الحل الوحيد الممكن، والأنشطة التى تهدف إلى تحقيق سلام شامل وعادل وطويل الأمد فى الشرق الأوسط، بما فى ذلك إقامة دولة فلسطين ذات السيادة، والقابلة للحياة والديمقراطية والمتصلة جغرافيًا.وتواصل سلوفينيا دعوة جميع الأطراف إلى استئناف المفاوضات الهادفة بهدف التوصل إلى اتفاق سلام شامل قائم على حل الدولتين.- شددت سلوفينيا على أن الحل الدائم للصراع السورى لا يمكن تحقيقه إلا من خلال احترام وحدة أراضى سوريا واستكمال العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة ووفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولى.وفى السنوات الخمس الماضية، قدمت سلوفينيا مساعدات إنسانية إلى اللاجئين السوريين من خلال المنظمات الدولية، ومنذ عام ٢٠١٤ دعمت سلوفينيا بشكل رئيسى مشاريع لمساعدة اللاجئين فى منطقة الشرق الأوسط، تنفذها مؤسسة ITF لتعزيز الأمن البشرى ومعهد «سيركل» السلوفينى غير الحكومى فى لبنان والأردن.وفيما يتعلق بليبيا، تدعم سلوفينيا المبادرات من أجل دور أكثر نشاطًا للاتحاد الأوروبى، وتعتقد أن الأمم المتحدة يجب أن تلعب دورًا مركزيًا فى العملية السياسية الليبية للتوصل إلى حل سياسى دائم، وتحث جميع الأطراف المعنية على احترام القانون الدولى الإنسانى والحوار.وفيما يتعلق بشرق المتوسط، تدين سلوفينيا، مع مجلس الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبى، استمرار أنشطة الحفر التركية بغرض البحث عن النفط والغاز فى المنطقة الاقتصادية القبرصية، ونعرب عن التضامن مع قبرص وندعو تركيا إلى احترام سيادتها واستغلال الموارد الطبيعية وفقًا للقانون الدولى، واستمرار الحوار لإيجاد حل لجميع القضايا العالقة.- الأمن مهم جدًا لاستقرار أى بلد وتنميته اقتصاديًا، ونجحت مصر فى تحقيق الاستقرار فى الوضع الداخلى مع استثناء بعض التصعيد الطفيف فى سيناء، ومع ظهور جائحة «كورونا المستجد» علينا أن ندرك أن الأزمة الاقتصادية ستتبع الأزمة الصحية، ليس فقط فى مصر ولكن فى بقية العالم، ما يشكل تهديدًا كبيرًا للأمن، وبالتالى نحن بحاجة إلى زيادة التركيز على القضايا الأمنية ومواصلة الجهود للحفاظ على الاستقرار.وعلى المستوى الإقليمى، تلعب مصر دورًا محوريًا على المستويين الإقليمى والعالمى، خاصة فى قضايا مثل عملية السلام فى الشرق الأوسط، والوضع فى ليبيا واليمن، ونحن ندرك التحديات الأمنية الخطيرة التى تواجهها مصر، ونقدر ونؤيد جهودها فى مكافحة الإرهاب ومساهمتها فى إدارة وضع الهجرة الحالى، كما ندعم التعاون الناجح بين القاهرة والاتحاد الأوروبى فى هذا المجال.وندعم، أيضًا، مصر كنموذج لسياسة المساواة فى المعاملة بين جميع الأديان والتعايش السلمى وضمان حقوق الأقليات الدينية، خاصة أن سلوفينيا دولة علمانية، والدستور يضمن لجميع المواطنين الحق فى حرية الدين ويعامل جميع الأقليات الدينية على قدم المساواة.- قبل جائحة كورونا كنت أقضى عطلة نهاية الأسبوع مع أسرتى فى السباحة فى أحد المنتجعات المصرية، مثل رأس محمد ومنتجعات سيناء، وأغتنم كل فرصة لزيارتها عندما تسمح لى ظروف والتزامات العمل.كما أستمتع فى القاهرة بالمشهد الرائع للمدينة من فوق جبل المقطم، وكذلك أستمتع بالمطبخ المصرى الغنى والمتنوع جدًا، وأحب العديد من الأطباق المصرية، لكن أفضلها بالنسبة لى هو «المسقعة».أما حاليًا، فنحن نتبع إرشادات الحكومة المصرية فى ظل أزمة كورونا، ونأمل أن تنتهى الأزمة قريبًا حتى يمكننا العودة للاستمتاع مجددًا.