مدين يودع حسن حسني بذكريات «أم كلثوم»

ودع الملحن مدين النجم الراحل حسن حسني الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم.وقال مدين عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الفنان الكبير والأب حسن حسني.. واحنا في كواليس مسلسل أم كلثوم كنت لما بشوفه كان بيستقبلني كأنه أبويا الحقيقي».وتابع: «كان أول ما يكون فيه بريك كان ياخدني ويخليني قاعد معاه يتكلم ويهزر معايا كاني ابنه بجد وكان بيحبني أغنيله أغنية دار يا دار لوديع الصافي وكل ما أخلصها يخليني أغنيها تاني لحد ما نرجع نصور تاني.. الله يرحمه ويغفرله ويجعله من أهل الجنة».يذكر أن الراحل حسن حسني قد توفي صباح اليوم أثر أزمة قلبية مفاجأة عن عمر ٨٩ عاما بعد أن قدم للفن المصري مشوارا كبيرا وكم هائل من الأعمال الفنية التي تخطت ٤٠٠ عملا ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.