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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«البيئة»: وضع تصور مبدئي لفتح المحميات الطبيعية تحت معايير آمنة

السبت 30/مايو/2020 - 06:08 م
المحميات
المحميات
أريج الجيار
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قال محمد سالم رئيس قطاع المحميات بوزارة البيئة، إن المحميات ستظل مغلقة طبقا لقرار رئاسة مجلس الوزارء لتصنيفها ضمن المتنزهات، لحين إصدار قرار آخر بعد 15 يونيو المقبل، مشيرا إلى توفير كل سبل الآمان للعاملين بالمحميات وجميع قطاعات وزارة البيئة وأدوات الوقاية.

وأضاف "سالم" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك أعمال تتم بالمحميات غير متعلقة بالزيارات، منوها أن سلامة المواطنين لا تقارن أمام أي دخل للمحميات، فالمحميات ليس الهدف منها تحقيق الدخل فقط.

وأكد أنه تم وضع تصور مبدئي في حالة التخفيف من المحددات، والقضاء على فيروس كورونا، وسيتم فتح المحميات تحت توجيهات وزارة الصحة، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية مثل التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات.

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، شددت على سرعة توفير مهمات الوقاية من كمامات للعاملين بالوزارة وجهازيها والفروع الإقليمية والمحميات الطبيعية المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أنه تم توفير 15 ألف كمامة لتوزيعها على العاملين لضمان توفير الرعاية الكافية لمواجهة فيروس كورونا.

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