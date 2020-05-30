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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعرف على تفاصيل تنسيق الثانوي العام 2020

السبت 30/مايو/2020 - 08:35 م
التعليم
التعليم
ريم محمود
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ننشر تفاصيل  تنسيق الثانوي العام 2020 حيث بدأ طلاب الشهادة الإعدادية في النظر حول ما يريدونه من المرحلة الثانوية عقب اعتماد كافة نتائج الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية، وتم اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول مع نتيجة البحث، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي، كما قامت الوزارة بعمل الأبحاث بديلة عّن امتحانات الشهادة الإعدادية بسبب الظروف الحالية التي نمر بها في ظل وجود جائحة فيروس كورونا.

 تنسيق الثانوي العام 2020


وكشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن التنسيق الخاصة بالثانوية هذا العام سيكون درجاته عالية بسبب ارتفاع درجات النجاح في الشهادة الإعدادية.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الدستور» أن نسبة النجاح في محافظتي القاهرة والجيزة تعدت ٩٤٪؜.

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وأشارت المصادر إلى أن المسئول عّن وضع التنسيق هو المحافظ وفقا لإحصائيات يقوم بها مدير المديرية في كل محافظات جمهورية مصر العربية.

وقالت المصادر إن مؤشرات  تنسيق الثانوي العام 2020 "التنسيق الخاص بالثانوية العامة لعام ٢٠٢٠" ستبدأ في الظهور خلال الاسابيع القليلة المقبلة، والتنسيق سيكون على أكثر من مرحلتين وفقا للأماكن الشاغرة بالمدارس.

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