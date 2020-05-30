تنسيق الثانوي العسكري بعد الإعدادية 2020
السبت 30/مايو/2020 - 08:36 م
ريم محمودطباعة
كثيرا من طلاب الشهادة الإعدادية يرغبون في البعد عّن الثانوية العامة، وقام أغلب الطلاب بالبحث عّن التعليم الفني أن التنسيق الثانوي العسكري وخلافه بعدما قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بانتهاء واعتماد كافة نتلئج الشهادة الاعدادية في عدد من المحافظات وكانت النتيجة معتمدة علي البحث ونتيجة الفصل الدراسي الأول.
ونصح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، الطلاب بالتنوع في الدخول للمدارس والمجالات المختلفة وعدم الاقتصار على الثانوية العامة فقط، خاصة أن الثانوي العسكري وكذلك التعليم الفني مجالات العمل الخاصة بِه في سوق العمل كثيرة يحصل عليها الطالب بمجرد تخرجه، بالإضافة لاستحداث مدارس جديدة وتخصصات كثيرة فيما يخص التعليم الفني وكان أخرهم مدرسة الذهب والفضة.
وفي السياق، أعلنت عدد من المصادر الشروط التي يحب توافرها في الطالب حتى يلتحق بالثانوي العسكري ووفقا لما أعلنته المصادر، ترصد «الدستور» هذه الشروط وتكون كالتالي:
- لا يقل مجموع الطالب من الحاصلين على الثانوية العامة علمي علوم أو الأزهرية علمي عن نسبة 60% ولاتقل درجة اللغة الإنجليزية عن 70% ولايقل السن عن 17 عام ولايزيد عن 21 عام فى الأول من أكتوبر2020 وأن يكون الطالب أو الطالبة مصري الجنسية ومن أبوين مصريين وليس عن طريق التجنس.
- يكون حسن السير والسلوك وغير متزوج أو متزوجة ولم يسبق له أو لها الزواج ولا يسمح بالزواج إلا بعد التخرج بنجاح والحصول على ترخيص مزاولة المهنة وأن يجتاز الاختبارات المحددة للقبول «طبية – نفسية – لياقة بدنية – كشف هيئة – التحاليل الطبية – لغة إنجليزية» وموافقة ولى الأمر على الالتحاق بالقوات المسلحة وألا يكون قد سبق له الالتحاق بالقوات المسلحة، وتم إنهاء خدمته بالرفت منها، ويحق للمعهد استبعاد من يتقرر عدم لياقته طبيًا من المقبولين فور إعلان نتيجة المناظرة الطبية النهائية.
- لا يحق للفرد المتقدم الالتحاق بالكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى التى تمنح درجة بكالوريوس التمريض.
ونصح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، الطلاب بالتنوع في الدخول للمدارس والمجالات المختلفة وعدم الاقتصار على الثانوية العامة فقط، خاصة أن الثانوي العسكري وكذلك التعليم الفني مجالات العمل الخاصة بِه في سوق العمل كثيرة يحصل عليها الطالب بمجرد تخرجه، بالإضافة لاستحداث مدارس جديدة وتخصصات كثيرة فيما يخص التعليم الفني وكان أخرهم مدرسة الذهب والفضة.
شروط التقديم فى تنسيق الثانوي العسكري بعد الإعدادية 2020
وفي السياق، أعلنت عدد من المصادر الشروط التي يحب توافرها في الطالب حتى يلتحق بالثانوي العسكري ووفقا لما أعلنته المصادر، ترصد «الدستور» هذه الشروط وتكون كالتالي:
- لا يقل مجموع الطالب من الحاصلين على الثانوية العامة علمي علوم أو الأزهرية علمي عن نسبة 60% ولاتقل درجة اللغة الإنجليزية عن 70% ولايقل السن عن 17 عام ولايزيد عن 21 عام فى الأول من أكتوبر2020 وأن يكون الطالب أو الطالبة مصري الجنسية ومن أبوين مصريين وليس عن طريق التجنس.
- يكون حسن السير والسلوك وغير متزوج أو متزوجة ولم يسبق له أو لها الزواج ولا يسمح بالزواج إلا بعد التخرج بنجاح والحصول على ترخيص مزاولة المهنة وأن يجتاز الاختبارات المحددة للقبول «طبية – نفسية – لياقة بدنية – كشف هيئة – التحاليل الطبية – لغة إنجليزية» وموافقة ولى الأمر على الالتحاق بالقوات المسلحة وألا يكون قد سبق له الالتحاق بالقوات المسلحة، وتم إنهاء خدمته بالرفت منها، ويحق للمعهد استبعاد من يتقرر عدم لياقته طبيًا من المقبولين فور إعلان نتيجة المناظرة الطبية النهائية.
- لا يحق للفرد المتقدم الالتحاق بالكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى التى تمنح درجة بكالوريوس التمريض.