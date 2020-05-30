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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

سعد الصغير ينتقد غياب نجوم الفن عن جنازة حسن حسني

السبت 30/مايو/2020 - 05:30 م
سعد الصغير
سعد الصغير
سناء إسماعيل
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انتقد الفنان سعد الصغير غياب نجوم الفن عن جنازة الفنان المصري حسن حسني، والذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من اليوم السبت بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز الـ89 عامًا.

وقال سعد الصغير، خلال لقائه في برنامج "et بالعربي": "حسن حسني فنان طيب للغاية ومحب للجميع، وأنا كنت عيل صغير أول مرة أقف قدام الكاميرا وساعدني وقالي اعمل كذا وكذا.. راجل طيب جدا.. كنت متوقع كل الفنانين تيجي عشان نصلي عليه كلنا.. لكن محدش جه".

وأضاف: "الناس اللي مجتش عشان كورونا أنت جاي لربنا وجاي عشان تتعظ.. خايفين؟! نخاف من إيه.. أنت لو عامل كل احتياطاتك وكحول وتعقيم وربنا رايد هيحصل.. كلنا هنموت كله هيموت.. زعلان جدا إن الفنانين كلهم مجوش والله.. الله يرحمه".

وكان آخر عمل شارك فيه الفنان الراحل، مسلسل "سلطانة المعز" مع الفنانة غادة عبدالرازق، ومن قبله مسلسل "أبو جبل" مع الفنان مصطفى شعبان الذي عرض في رمضان عام 2018.

وشارك أيضًا فى موسم عيد الأضحى السينمائي الماضي، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة أحمد حلمي ومنة شلبي وخالد الصاوي وبيومي فؤاد.

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