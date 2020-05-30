أسامة هيكل ينقل للإعلاميين تهنئة الرئيس السيسي بعيدهم الـ86

نقل أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، للإعلاميين المصريين تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسى بعيد الإعلاميين السادس والثمانين، مؤكدًا أمنيات الرئيس الطيبة بمزيد من التطور في الإعلام المصري، باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية التي تشهدها مصر، وباعتباره مرآة تعكس للشعب الجهد الذي يبذله الرئيس والحكومة، وكذلك تعكس نبض الشعب للرئيس والحكومة.وتوجه هيكل، في كلمته بمؤتمر صحفي منذ قليل، بالتهنئة لجموع الإعلاميين المصريين بمناسبة الاحتفال بالعيد 86 للإعلام المصرى، والذى يواكب ذكرى إطلاق أول إذاعة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، حيث جاء صوت مصر ناطقًا عبر الأثير "هنا القاهرة" يوم 31 مايو 1934.. وأصبحت مصر منذ هذا التاريخ هي رائدة الإعلام في المنطقة.وأضاف: من خلال مسئوليتى كوزير دولة للإعلام، أؤكد لكم جميعًا زملائى الإعلاميين أن مصر لديها فرص ذهبية بما تمتلك من طاقات بشرية وتكنولوجية لمواجهة هذه الحرب الجديدة التي يشنها البعض علينا من وقت لآخر.. وقد ظهر بوضوح خلال الفترات الأخيرة أن الإعلام أصبح سلاحًا في يد آخرين للنيل من الدول وزعزعة أمنها واستقرارها. وعلى قدر قوة إعلامنا ووضوح أهدافه الوطنية ومهنيته، ستزيد قوته في مواجهة الشائعات التي لا تتوقف لضرب الوحدة الوطنية وهز الثقة بين المواطن وأجهزة الدولة المختلفة. وهى هجمات لا تستهدف إلا إسقاط الدول والعبث بأمنها.