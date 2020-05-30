أسامة هيكل: توجيهات رئاسية لتشكيل الهيئات الإعلامية الجديدة

قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر وزارة الدولة للإعلام وبحضور مجموعة من الصحفيين والإعلاميين بمناسبة عيد الإعلاميين الـ86، إن هناك توجيهًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالانتهاء من تشكيل الهيئات الإعلامية الجديدة، وإنها ستخرج قريبًا مع الحرص على وضع معايير الشفافية في الاختيار.وأكد على أن دور وزارة الدولة للإعلام في وضع السياسة الإعلامية، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا وتكاملًا بين الوزارة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين.