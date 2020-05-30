الحكومة الإسرائيلية تصدر قرارًا جديدًا بشأن إعادة إغلاق المدارس بسبب كورونا

قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، استمرار العملية التعليمية داخل المدارس، عدا المناطق التي يتفشى فيها فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وجاء قرار الاحتلال مغايرًا لتوصيات وزارة الصحة الإسرائيلية بإعادة إغلاق المدارس، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.ودعت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي إلى دراسة إعادة إغلاق مدارس المرحلتين الإعدادية والثانوية مرة أخرى، بسبب ارتفاع معدل الإصابات والوفيات اليومي بفيروس كورونا.وقال بار سيمان توف مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، إن بدء الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا تعتمد على سلوك الإسرائيليين، وتجنب التجمعات والحفاظ على التعليمات الوقائية.وأكد، في كلمة له أمس الجمعة، أنه في حال عدم الالتزام بتلك التعليمات، والحفاظ على تقليل العدوى، فستضطر الوزارة إلى العودة لإجراءات الإغلاق الشامل مرة أخرى.وأعلنت صحة الاحتلال عن ارتفاع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا لديها إلى 16987 حالة، و284 حالة وفاة.