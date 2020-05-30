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السبت 30 مايو 2020 الموافق 07 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موسكو تحذر من استمرار تدهور الوضع فى ليبيا

السبت 30/مايو/2020 - 05:09 م
روسيا
روسيا
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حذرت روسيا من استمرار تدهور الوضع في ليبيا، مؤكدة أن الوضع هناك مستمر في التدهور وأن اتفاق وقف إطلاق النار يتهاوى.

وذكرت وكالة أنباء روسية اليوم السبت أن وزارة الخارجية الروسية أعلنت عن أن الوضع في ليبيا مستمر في التدهور، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن وقف إطلاق النار معطل بالكامل.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: إن المزيد من التأخير في الأزمة النظامية في ليبيا يهدد بعواقب وخيمة، تهدد ليبيا وشعبها.

من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية بجمعة سيفاستبول الروسية الدكتور عمار قناة إن المجتمع الدولي حاليا بالكامل في حالة ارتباك فيما يخص الشرق الأوسط، بسبب الانشغال بأكثر من أمر لا سيما جائحة كورونا وتداعياتها، وقد لوحظ في الفترة الأخيرة أن هناك تطورات ملموسة وتدخلات أجنبية في الصراع الليبي وهو ما يعتبر انتهاكا لمقررات مؤتمر برلين.

وأضاف قناة أن تصريحات الخارجية الروسية، أن الوضع في ليبيا مستمر في التدهور وأن وقف إطلاق النار يتهاوى هي في اعتقاده دعوة ستلعب دورا فيما يحدث.

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