إجراءات مشددة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية بالأقصر

نظم العقيد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، اليوم السبت، اجتماعا بحضور يوسف جلال نائب رئيس المركز، وأحمد أبوعيش سكرتير المركز، وذلك في ضوء المتابعة الدورية لسير الأعمال ومناقشة أوضاع القرى.وشدد الهواري، على كافة المسئولين بضرورة المتابعة والمرور المستمر لرصد مخالفات المباني والتعدي على أملاك الدولة والأراضي الزارعية وعدم التقاعس عن تنفيذ القانون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.كما أكد رئيس مدينة الزينية، على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد والتنبيه بذلك على كافة العاملين بمختلف القطاعات.جاء ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة لانتظام سير العمل بمختلف القطاعات مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، حرصا على تحقيق السلامة العامة للعاملين بالجهات الحكومية والمواطنين.