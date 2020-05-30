العراق يسجل 306 إصابات جديدة بكورونا

العراق يسجل 306 إصابات جديدة بكورونا
السبت 30/مايو/2020 - 04:56 م
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سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، ٣٠٦ إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ مجموع الإصابات الكلي ٦١٧٩ إصابة.
وذكرت وزارة الصحة- وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء- أنه تم تسجيل ٦٦ حالة شفاء جديدة، فضلا عن ١٠ حالات وفاة، ليبلغ مجموع حالات الشفاء ٣١١٠ حالات، فيما بلغ مجموع الوفيات ١٩٥ حالة.
وذكرت الوزارة أنه تم فحص ٥٦٤٤ نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للمفحوصين منذ تسجيل المرض في العراق ٢٢٢٣٧٥.
وذكرت وزارة الصحة- وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء- أنه تم تسجيل ٦٦ حالة شفاء جديدة، فضلا عن ١٠ حالات وفاة، ليبلغ مجموع حالات الشفاء ٣١١٠ حالات، فيما بلغ مجموع الوفيات ١٩٥ حالة.
وذكرت الوزارة أنه تم فحص ٥٦٤٤ نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للمفحوصين منذ تسجيل المرض في العراق ٢٢٢٣٧٥.