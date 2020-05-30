العراق يسجل 306 إصابات جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، ٣٠٦ إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ مجموع الإصابات الكلي ٦١٧٩ إصابة.وذكرت وزارة الصحة- وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء- أنه تم تسجيل ٦٦ حالة شفاء جديدة، فضلا عن ١٠ حالات وفاة، ليبلغ مجموع حالات الشفاء ٣١١٠ حالات، فيما بلغ مجموع الوفيات ١٩٥ حالة.وذكرت الوزارة أنه تم فحص ٥٦٤٤ نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للمفحوصين منذ تسجيل المرض في العراق ٢٢٢٣٧٥.