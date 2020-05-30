رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 30 مايو 2020 الموافق 07 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انطلاق «ذا كلين بلو» بشرم الشيخ استعدادا لإعلانها مدينة خضراء

السبت 30/مايو/2020 - 04:55 م
مبادرة The Clean
مبادرة "The Clean Blue
أ ش أ
طباعة
انطلقت فعاليات مبادرة "The Clean Blue" بمدينة شرم الشيخ والتي تستمر فعالياتها اعتبار من اليوم السبت، حتى 3 من يونيو القادم، تنفيذا لتوجيهات خالد فودة محافظ جنوب سيناء بشأن الاستعداد لإعلان مدينة شرم الشيخ كمدينة خضراء.

وتهدف المبادرة إلى إظهار مدينة شرم الشيخ في صورة جديدة للعالم أجمع وبالأخص قاع البحر والشواطئ وتوثيق ما يحدث الآن من تغيرات بيئية ومقارنتها بالسابق وتكوين قاعدة بيانات عن حالة الأحياء المائية ما بعد أزمة كورونا للوصول إلى بروتوكولات جديدة في التعامل مع البحر والمحميات وأماكن الغوص بصفه عامة واستخدامها في التسويق الخارجي والداخلي لمدينه شرم الشيخ في ثوبها الجديد.

ويتضمن برنامج المبادرة عمل حملة لتنظيف قاع البحر ومواقع الغوص المختلفة داخل وخارج المياه في إطار خطة مسبقة من قبل الفرق المشتركة من المتطوعين، تصوير وتحضير مواد علمية مصورة داخل وخارج المياه والعمل على استخدام هذه المواد العلمية في التسويق الإعلامي للمدينة داخل وخارج مصر تحت شعار المحافظة، وتوفير مخطط عن عوامل الأمن والسلامة داخل وخارج البحر وتطبيقه العملي على أرض الواقع ليكون دليل مرئي للزائرين، وتعميم هذه المبادرة تحت شعار المحافظة عىي شواطئ المدينة وتصويرها وإنتاج فيديو للعرض على وسائل الإعلام المختلفة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم التنسيق الكامل من مكتب نائب المحافظ ومجلس مدينة شرم الشيخ مع غرفة سياحة الغوص، والأنشطة البحرية، وشرطة المسطحات المائية، وجهاز شئون البيئة والإدارة الصحية بشرم الشيخ، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لاستئناف نشاط رحلات الغوص والأنشطة البحرية.

موضوعات متعلقة

مواعيد عمل جديدة للبنوك بدءًا من الغد

الأرصاد تكشف موعد الموجة الحارة الجديدة (فيديو)

الصحة: 50% من مصابى كورونا يصلون المستشفيات فى حالة متأخرة جدًا

«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة بداية من الخميس (فيديو)

الصور

image description

جنازة الفنان الراحل حسن حسني

image description

التزام المواطنين بارتداء الكمامة في القطارات

image description

حيوانات «حديقة الجيزة» تفتقد زوارها

image description

الهدوء يسيطر على «كورنيش القاهرة»

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

الأكثر قراءة

الصف الثالث الإعدادى.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الإسكندرية وباقي المحافظات Nategtk

الصحة: 50% من مصابى كورونا يصلون المستشفيات فى حالة متأخرة جدًا

باستثناء 3 فنانين.. غياب تام لنجوم الفن فى جنازة حسن حسني

تجديد حبس مودة الأدهم «فتاة التيك توك»

إنفوجراف

image description

نشرات الشركات المدرجة في المؤشر الرئيسي للبورصة (إنفوجراف)

image description

طبيب أمراض صدرية: تفاوت ملحوظ فى أعراض الإصابة بفيروس كورونا

image description

مرتزقة أردوغان.. رموز الإرهاب في قبضة الجيش الليبي

image description

5 وجوه تسحب البساط من الرئيس التركي

أيام زمان

«العائلة».. المسلسل الوحيد الذي تابعه مفتي الجمهورية الأسبق في رمضان

"هتمشي بزعزوعة قصب".. موقف طريف وراء استقالة ماري منيب من فرقة الريحاني

«متبعتوش فلوس تانى».. قصة أول أجر تقاضاه يونس شلبى من الفن

بسبب علاقة حب مع المطرب الأرمني"هارو".. سر استبدال "فرقة المشاغبين" لنيللي بمديحة كامل

نجم الساعة

تركت زوجها من أجل عيون منير مراد.. أسرار في حياة الفنانة سهير البابلي

الصحة

شرب السوائل الباردة أثناء الدورة يمكن أن يصيب بالسرطان

دراسة: مرضى السرطان أكثر عرضة للإصابة بكورونا

«الصحة العالمية» تمنح دواء روسيًا اسمًا دوليًا

«ديلى ميل»: أقوى تكيف لفيروس كورونا يكون مع البشر

منوعات

استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي عبر المصرية للاتصالات وطرق السداد

طائرات بدون طيار لنقل أدوية علاج السرطان للمرضى برواندا

371 مليون سنة.. باحثون يحددون تاريخ أعرق غابة بالصين

عودة متنزهات «ديزني» في 11 يوليو

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
هنا القاهرة
ماجد حبته
لا حصانة لشبكات التواصل
صفاء النجار
«جواى».. كلمة السر فى الوصفة الصينية لمواجهة «كورونا»
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: هيلين كيلر.. روشتة البحث عن الذات
المزيد

الثقافة

«الهامش».. رواية جديدة لخالد سامح عن منشورات ضفاف والاختلاف

«الكتّاب العرب» ينعى عونى عبد الرؤوف

وليد سيف ناعيًا حسن حسنى: «جوكر» استطاع أن يؤدى كل الأدوار

تخليدًا لذكرى الشهداء.. تفاصيل كتاب «حكايات الولاد والأرض»