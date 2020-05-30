انطلاق «ذا كلين بلو» بشرم الشيخ استعدادا لإعلانها مدينة خضراء

انطلقت فعاليات مبادرة "The Clean Blue" بمدينة شرم الشيخ والتي تستمر فعالياتها اعتبار من اليوم السبت، حتى 3 من يونيو القادم، تنفيذا لتوجيهات خالد فودة محافظ جنوب سيناء بشأن الاستعداد لإعلان مدينة شرم الشيخ كمدينة خضراء.وتهدف المبادرة إلى إظهار مدينة شرم الشيخ في صورة جديدة للعالم أجمع وبالأخص قاع البحر والشواطئ وتوثيق ما يحدث الآن من تغيرات بيئية ومقارنتها بالسابق وتكوين قاعدة بيانات عن حالة الأحياء المائية ما بعد أزمة كورونا للوصول إلى بروتوكولات جديدة في التعامل مع البحر والمحميات وأماكن الغوص بصفه عامة واستخدامها في التسويق الخارجي والداخلي لمدينه شرم الشيخ في ثوبها الجديد.ويتضمن برنامج المبادرة عمل حملة لتنظيف قاع البحر ومواقع الغوص المختلفة داخل وخارج المياه في إطار خطة مسبقة من قبل الفرق المشتركة من المتطوعين، تصوير وتحضير مواد علمية مصورة داخل وخارج المياه والعمل على استخدام هذه المواد العلمية في التسويق الإعلامي للمدينة داخل وخارج مصر تحت شعار المحافظة، وتوفير مخطط عن عوامل الأمن والسلامة داخل وخارج البحر وتطبيقه العملي على أرض الواقع ليكون دليل مرئي للزائرين، وتعميم هذه المبادرة تحت شعار المحافظة عىي شواطئ المدينة وتصويرها وإنتاج فيديو للعرض على وسائل الإعلام المختلفة.تجدر الإشارة إلى أنه تم التنسيق الكامل من مكتب نائب المحافظ ومجلس مدينة شرم الشيخ مع غرفة سياحة الغوص، والأنشطة البحرية، وشرطة المسطحات المائية، وجهاز شئون البيئة والإدارة الصحية بشرم الشيخ، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لاستئناف نشاط رحلات الغوص والأنشطة البحرية.