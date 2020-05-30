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السبت 30 مايو 2020 الموافق 07 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اتحاد أطباء تركيا: فيروس كورونا لن ينتهى في البلاد

السبت 30/مايو/2020 - 04:51 م
رئيس اتحاد الأطباء
رئيس اتحاد الأطباء الأتراك، سنان أديامان
آية حسني
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أكد رئيس اتحاد الأطباء الأتراك، سنان أديامان، استمرار تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) في تركيا خلال الفترة المقبلة، قائلًا: «لن يعود أي شيء إلى سابق عهده، وأن كارثة كبيرة ستحدث في إسطنبول، حيث سينتقل هذا الفيروس إلى كل المقاطعات في إسطنبول».

وذكرت جريدة «جون بويو» التركية، أن تصريحات رئيس الاتحاد الأطباء تأتي بعد يوم من تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الجمعة، بعودة الحياة إلى مسارها الطبيعي في 1 يونيو القادم.

وقال سنان أديامان خلال لقاء له مع مقدم برنامج «منتصف النهار» زينل لول، إنه في ظل انتشار فيروس كورونا، إن فيروس كورونا سوف يتفشي في جميع مقاطعات إسطنبول خلال الفترة المقبلة.

وتساءل «هل لم يبق أي مريض في إسطنبول؟ وأين ذهبت الحالات الجديدة التي تقدر بـ1182 حالة»؟ مضيفا: «نحن نعلم أن 80% من الذين يحملون المرض لا تظهر عليهم الأعراض».

وأبدى أديامان اندهاشه من إعادة فتح وسائل النقل بمدينة إسطنبول، وقال إن أولوية الحكومة هي المصالح الاقتصادية أما الصحة العامة للمواطنين فهي في وادي آخر، وأضاف أديامان أن تصريحات العودة للحياة في تركيا من قبل الحكومة مبكرة للغاية.

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