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السبت 30 مايو 2020 الموافق 07 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزيرة الصحة: شهيد كورونا من الأطباء مثل شهيد سيناء في محاربة الإرهاب

السبت 30/مايو/2020 - 04:50 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
رباب الأهواني
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن كل أساليب الوقاية للأطقم الطبية وكل المستلزمات الطبية متوفرة على مستوى حال إصابة الأطباء بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت "هالة"، خلال حوارها مع مراسل الفضائية المصرية من غرفة الأزمات لمواجهة فيروس كورونا، اليوم السبت، أن شهيد كورونا من الأطباء هو شهيد الواجب مثله مثل شهيد سيناء في الحرب على الإرهاب والحروب السابقة.

وتابعت وزيرة الصحة والسكان أن هناك تقديرًا من القيادة السياسية على أعلى مستوى للأطقم الطبية وما تقوم به خلال الفترة الحالية، وأطلق عليها الجيش الأبيض، لكونهم الجنود الحقيقيين في مواجهة فيروس كورونا، موضحًا أن هذه الفترة ربما لن تتكرر لمدة قرون أخرى.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 152 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5511 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد- 19) ارتفع ليصبح 6237 حالة، من ضمنهم الـ5511 متعافى.

وأضاف أنه تم تسجيل 1289 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 22082 حالة من ضمنهم 5511 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و879 حالة وفاة.

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