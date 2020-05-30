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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«زايد» لـ الأطباء: نثق فى كفاءتكم وبلدكم فى حرب

السبت 30/مايو/2020 - 04:40 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
رباب الأهواني
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنها حرصت على القيام بجولات في الشارع لمتابعة الأوضاع على أرض الواقع، وتقديم رسالة للأطباء بأننا نعمل سويًا، موضحة أن هناك 320 مستشفى انضمت لمستشفيات العزل، خلال الأسبوع الماضي، وهناك خدمة أضيفت بالأمس، وهى خدمة القوافل العلاجية والوحدات الطبية والصحية التي بها علاج للحالات البسيطة والمخالطين.

ووجهت "زايد"، خلال حوارها مع مراسل الفضائية المصرية من غرفة الأزمات لمواجهة فيرس كورونا، اليوم السبت، رسالة للأطباء، قائلة: "ده وقت العمل الجاد والتخلي عن أي مطالب مزمنة، واللي في إجازات ينزل بلدكم في حرب، ونحن واثقون في وطنية كل الأطباء"، مشددة على أن مطالب الأطباء موجودة منذ عشرات السنوات.

وتابعت وزيرة الصحة والسكان، أننا الآن في حرب جنودها الحقيقيون الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض وجميع العاملين بالقطاع الطبي.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 152 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5511 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6237 حالة، من ضمنها الـ5511 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1289 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 22082 حالة من ضمنها 5511 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و879 حالة وفاة.

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