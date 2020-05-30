«الزراعة» تصدر 5 توصيات لمراعى الأرز فى يونيو
السبت 30/مايو/2020 - 04:35 م
عبدالناصرمحمدطباعة
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بالتوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الأرز مراعاتها خلال شهر يونيو.
وتمثلت التوصيات في الآتي:
* الاهتمام بالرى وعدم تعريض النباتات للجفاف بعد الشتل أو البدار أو التسطير.
* التخلص من بقايا الحشائش إن وجدت.
* إضافة الدفعة الثانية من السماد الآزوتى مع ضرورة الالتزام بالمعدلات الموصى بها.
* متابعة الإصابات المرضية والحشرية ومكافحتها بالمبيدات والمعدلات الموصى بها.
* علاج ظاهرة الاحمرار والتى تظهر نتيجة سوء الصرف بالرش بمحلول الزنك والبوتاسيوم فى الأرض الملحية.
وتمثلت التوصيات في الآتي:
* الاهتمام بالرى وعدم تعريض النباتات للجفاف بعد الشتل أو البدار أو التسطير.
* التخلص من بقايا الحشائش إن وجدت.
* إضافة الدفعة الثانية من السماد الآزوتى مع ضرورة الالتزام بالمعدلات الموصى بها.
* متابعة الإصابات المرضية والحشرية ومكافحتها بالمبيدات والمعدلات الموصى بها.
* علاج ظاهرة الاحمرار والتى تظهر نتيجة سوء الصرف بالرش بمحلول الزنك والبوتاسيوم فى الأرض الملحية.