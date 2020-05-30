«الزراعة» تصدر 5 توصيات لمراعى الأرز فى يونيو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بالتوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الأرز مراعاتها خلال شهر يونيو.وتمثلت التوصيات في الآتي:* الاهتمام بالرى وعدم تعريض النباتات للجفاف بعد الشتل أو البدار أو التسطير.* التخلص من بقايا الحشائش إن وجدت.* إضافة الدفعة الثانية من السماد الآزوتى مع ضرورة الالتزام بالمعدلات الموصى بها.* متابعة الإصابات المرضية والحشرية ومكافحتها بالمبيدات والمعدلات الموصى بها.* علاج ظاهرة الاحمرار والتى تظهر نتيجة سوء الصرف بالرش بمحلول الزنك والبوتاسيوم فى الأرض الملحية.