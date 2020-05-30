وزير الزراعة: أفكار خارج الصندوق لرفع كفاءة مزارع الإنتاج الحيوانى

شهد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، حصاد محصول القمح بمزرعة القرضا التابعة لقطاع الانتاج، بمحافظة كفرالشيخ، والتي يتم استخدامها لإنتاج تقاوي المحصول.وأكد وزير الزراعة أن هناك تعاونا وتنسيقا مستمرا بين الوزارة ومحافظة كفرالشيخ، حيث تعد مركز ثقل لتحقيق الأمن الغذائي المصري خاصة في محاصيل الحبوب، نظرا لوجود محطات البحوث الزراعية المسئولة عن إنتاج الأرز والذرة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالمحافظة تزيد على النصف المليون فدان، مزروعة بمحاصيل الحبوب والبنجر، والمحاصيل الحقلية المختلفة.واستمع الوزير إلى عرض قدمه الدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الإنتاج، حول مزرعة قطاع الإنتاج بالقرضا، التي تبلغ المساحة الإجمالية لها، حوالي ١٨٠٠ فدان، من بينها ٨٠٠ فدان منزرعة بمحصولي القمح، والشعير، والمساحة الباقية يجرى حاليا زراعتها بمحصول الأرز، بعد الانتهاء من حصاد البنحر.كما تفقد الوزير مزرعة الإنتاج الحيواني بالقرضا، التابعة لمعهد بحوث الإنتاج الحيواني، حيث استمع إلى عرض مفصل حول انشطتها الإنتاجية والبحثية، من الدكتور مصطفى عبدالرازق مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني، حيث تبلغ مساحتها حوالي ١٢ فدانا، بها ٢١٥ رأسا من الأبقار الحلاب.وأكد وزير الزراعة ضرورة الاستغلال الأمثل لكافة الموارد المتاحة، ورفع كفاءة المزرعة، وإدارتها بأسلوب اقتصادي بأفكار خارج الصندوق، لتكون نموذجا يحتذى به لمزارع الإنتاج الحيواني، الأمر الذي سيساهم أيضا في توفير فرص عمل لأبناء محافظة كفرالشيخ، لافتا إلى أنه يجرى العمل حاليا على تطوير كافة مزارع الإنتاج الحيواني التابعة للوزارة، بما سيسهم في زيادة الإنتاج من اللحوم الحمراء، وتوفير البروتين الحيواني، كذلك منتجات الألبان.ومن جهته أكد اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، أن هناك تعاونا وثيقا ومستمرا مع وزارة الزراعة، من أجل تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة بالمحافظة، ودعم مزارعيها، وحل المشاكل التي تواجههم، ورفع مستوى معيشتهم، لافتا إلى أن محافظة كفرالشيخ تعد من المحافظات التي يتنوع بها الإنتاج الزراعي، من المحاصيل المختلفة، والإنتاج الحيواني والسمكي، الأمر الذي يجعل لها دور هام في المساهمة نحو تحقيق الأمن الغذائي.