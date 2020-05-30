سكرتير عام مطروح يتفقد موقف سيارات الأجرة وغرب الدلتا (صور)

تفقد الدكتور محمد أبوغنيمة سكرتير عام محافظة مطروح موقف سيارات الأجرة وأتوبيس غرب الدلتا بالكيلو 2 بمدينة مرسى مطروح، لمتابعة التزام جميع السائقين وعدم تحميل أى ركاب إلا بعد ارتداء الكمامة.وشدد سكرتير عام مطروح على جميع السائقين الالتزام بتلك الإجراءات وارتداء الكمامات مع محاسبة أى مقصر منعا لانتشار الفيروس وتعاون الجميع من أجل المرور بتلك المرحلة والحفاظ على سلامة وصحة المصريين.ووجه "أبوغنيمة" لمدير المواقف ومدير موقف شركة أتوبيسات غرب الدلتا بتكثيف جهود النظافة والتطهير لمكافحة فيروس كورونا المستجد.جاء ذلك بناءً على تكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها المحافظة لمنع انتشار فيروس كورونا.