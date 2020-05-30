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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانية المؤتمر: تصريحات داود أوغلو كشفت هشاشة نظام أردوغان

السبت 30/مايو/2020 - 04:25 م
النائب أحمد حلمى
النائب أحمد حلمى الشريف
عائشة حسن
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اعتبر النائب أحمد حلمى الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، تصريحات رئيس حزب المستقبل ورئيس الوزراء التركى السابق أحمد داود أوغلو، والتى أكد فيها أن عدد الأشخاص الذين يشعرون بالرضا من الاتجاه الذي يسير فيه حزب العدالة والتنمية قليلون جدًا، وأنه لن يكون هناك شيء في تركيا اسمه حزب العدالة والتنمية في المستقبل، بمثابة دليل قاطع على أن النظام الإرهابى التركى بقيادة السلطان المهووس رجب طيب أردوغان بدأ يتهاوى ونهايته اقتربت.

وقال "الشريف" فى بيان له أصدره اليوم أن داوود أوغلو كشف ألاعيب وعورات وخطايا وهشاشة نظام أردوغان وأنه سيسقط قريبا بعد ازدياد حدة المعارضة الحزبية والشعبية التركية لسياساته، خاصة أن أوغلو كشف عن اقتراح رئيسة حزب الخير ميرال أكشينار بجلوس رؤساء جميع الأحزاب السياسية بتركيا على طاولة واحدة لمناقشة الأوضاع الراهنة وأنهم انتظروا أن يلبي أردوغان الدعوة ويدعم الاقتراح لكن اتضح أن أكبر مشكلة تواجهها تركيا هي عدم الاهتمام بالآراء وقلة الاستشارات.

وأكد النائب أحمد حلمى الشريف أن قول أوغلو بأنه شعر بحرية أكثر في اليوم الذي قرر فيه أن يترك منصبه كرئيس للوزراء، وأن السلطة الحاكمة حينها يقصد أردوغان أرادت أن تجعل منه دُمية في ذلك الوقت لمدة 20 شهرًا، مؤكدا أن أوغلو وضع نظام أردوغان فى مأزق وأزمة كبيرة مع الشعب التركى عندما أكد أن تركيا أصبحت تعاني مؤخرًا من مشاكل في الحريات وتعاني أيضًا من مشاكل حول العدالة، وأن العصابات خرجت من السجون وبقي الصحفيون بالداخل وزادت نسبة الفقر فعندما كنت رئيسًا للوزراء كان معدل التضخم 7، أما الآن فأصبح رقمًا مكونًا من خانتين ولم أكن أتخيل أن الرئيس سيستقبل رسالة من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يقول له فيها "لا تكن أحمق" نحن لسنا تلك الدولة وهضم النظام الحاكم تلك الرسالة متغافلًا عن قواعد البروتوكول" وأن النظام الرئاسي ضعيف من حيث المعايير الديمقراطية.

ووجه النائب أحمد حلمى الشريف التحية والتقدير لرئيس الوزراء التركى السابق ورئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو على شجاعته فى الإدلاء بهذه التصريحات المهمة التى كشفت عورات النظام التركى الإرهابى أمام العالم كله، مؤكدا أن هذه التصريحات ستكون لها آثارها الإيجابية فى التعجيل بسقوط نظام اردوغان فى القريب العاجل.

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