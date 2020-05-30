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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الإعلام الجزائري يبرز نبأ وفاة الفنان الكبير حسن حسني

السبت 30/مايو/2020 - 03:55 م
حسن حسني
حسن حسني
أ ش أ
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أبرز الإعلام الجزائري، اليوم السبت، نبأ وفاة الفنان الكبير حسن حسني الذي وافته المنية أمس الجمعة.

وبثت وكالة الأنباء الجزائرية خبر الوفاة مرفوقا بالسيرة الذاتية للفنان الراحل، كما نشرته أغلب المواقع الإلكترونية للصحف الكبرى في الجزائر مثل الخبر والنهار والشروق اليومي.

كما اهتمت القنوات التلفزيونية الجزائرية في نشراتها الفنية بالخبر وعرضت عدة مقاطع من أعمال الفنان الراحل.

وكان الفنان حسن حسني قد وافته المنية أمس الجمعة عن عمر ناهز 89 عاما بعد أزمة صحية ألمت به ونقل على إثرها إلى أحد المستشفيات حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

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