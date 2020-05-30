ضبط 291 قطعة سلعا غذائية فاسدة بسوبر ماركت ببندر الفيوم

كثفت الرقابة التموينية بالفيوم، الحملات التموينية على الأسواق، وذلك في إطار تشديد الرقابة التموينية على محال السوبر ماركت.حيث قامت حملة تموينية بإشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزاره تموين الفيوم، والمهندس محمود عبدالتواب مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، وبرئاسة المهندس عبدالباسط عبدالنعيم مدير الرقابة التموينية، والمهندس عوض الدريني رئيس الرقابة على الأسواق، والمفتشين.وقامت الحملة بالمرور على عدد من السوبر ماركت بالمسلة ببندر الفيوم، وتم ضبط عدد "٢٩١" سلعة غذائية وسناكل، منتهية الصلاحية ومعدة للبيع بداخل سوبر ماركت.وتم تحرير محضر برقم ٦٠٩٣ جنح بندر الفيوم ضد صاحب سوبر ماركت، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.