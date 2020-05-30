إزالة 722 حالة إشغال من شوارع طنطا

شن قسم المرافق بمديرية أمن الغربية، بقيادة العقيد وسيم قنديل، حملة مرافق مكبرة لإزالة الإشغالات بدائرة قسم أول وثانِ طنطا، بمشاركة ضباط وافراد قسم المرافق بمديرية امن الغربية، وبتوجيهات اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية.وأسفرت الحملة، التي تجولت في الشوارع والأسواق العامة، بمناطق المستشفيات العامة والجامعية وشوارع الجيش والجلاء، عن إزالة عدد من مخالفات الكافيهات والمقاهي، وأسفرت أيضًا عن تحرير عدد من محاضر الإشغال، وإزالة ٧٢٢ حالة إشغال، وعدد من فروش الفاكهة، وعدد من الحواجز الحديدية والخرسانية، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وتلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد وسيم قنديل، مأمور قسم المرافق، بنتائج الحملة التي شملت إزالة ٧٢٢ حالة إشغال وتم تحرير المحاضر لأصحابها.