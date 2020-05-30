إصابة النائب عمر وطني بفيروس كورونا

أصيب عمرو وطني، عضو مجلس النواب عن دائرة الزاوية الحمراء، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- ١٩" وتم نقله، السبت، إلى مستشفى العاصمة.يبدأ النائب البرلماني تلقي البروتوكول العلاجي للفيروس المستجد بعدما تبينت إيجابية التحاليل التي أجراها.ويعتبر النائب عمرو وطني هو الحالة الثانية التي تُصاب بفيروس كورونا داخل مجلس النواب، بعد الإصابة الأولى للنائبة شيرين فراج، التي تم علاجها بمستشفى قصر العيني حتى تماثلت للشفاء، والخروج منه الأسبوع الماضي.