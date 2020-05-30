صور الأطفال ضحايا حريق شقة الدقى

سيطرت حالة من الحزن على أهالي حي الدقي، اليوم السبت، عقب نشوب حريق مساء أمس في شقة الدكتور محمد سعد الجمال، مما أسفر عن مصرع والدته وأبنائه الأربعة، وحصلت "الدستور" على صور الأطفال ضحايا الحريق.وأسفرت المعاينة عن أن النيران بدأت من صالة الشقة، وتم إنقاذ الأب والأم، ورحل الأطفال مع جدتهم بسبب الاختناق من الأدخنة، وكانت والدتهم في غرفة منفصلة بعيدا عن الأطفال، وتبين أن الحادث بسبب ماس كهربائي.وتستعلم النيابة عن شهود عيان بعدما أشارت التحريات الأولية إلى أن الجيران سمعوا صرخات الاستغاثة من الأطفال قبل مصرعهم، وتبين من التحريات أن الشقة في الطابق الثالث من عقار مكون من 7 طوابق.كانت شرطة النجدة تلقت بلاغا يفيد باشتعال النيران داخل شقة سكنية بمنطقة الدقي، وعلى الفور وجه اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة الانتقال والسيطرة على الحريق وإخماده.