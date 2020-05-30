الفلبين تؤكد رصد 8 وفيات و590 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم السبت، تسجيل ثماني وفيات جديدة و590 حالة إصابة جديدة بفيروسكورونا المستجد (كوفيد-19).وقالت الوزارة في نشرة إن إجمالي عدد الوفيات زاد إلى 950، فيما بلغ مجمل حالات الإصابة 17224 حالة.وأضافت أن 88 شخصًا تعافوا من المرض، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 3808 حالات.