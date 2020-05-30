محافظ الفيوم يشدد على ضرورة ارتداء الكمامة في وسائل المواصلات

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، منذ قليل، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مجمع المواقف بمدينة الفيوم، لمتابعة تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين ارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العامة والخاصة.شملت الجولة تفقد مواقف المجمع، والتي تشمل مواقف "بنى سويف، والصعيدي، وقلمشاة، واللاهون، ومنية الحيط وأبو جندير، والفيوم الجديدة"، كما التقى المحافظ بعدد من المواطنين، مؤكدا على أهمية ارتداء الكمامات والالتزام بالإجراءات الوقائية فى كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص، حفاظا على سلامتهم.وشدد المحافظ على مسئولي المواقف باستمرار أعمال التطهير والتعقيم الدوري للمواقف ومركبات الأجرة، ونشر رسائل التوعية، وضرورة الالتزام بالتباعد البينى بين المواطنين مع الالتزام بقرارات الحظر الصادرة من مجلس الوزراء من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحًا.ووجه المحافظ مدير إدارة المرور بالتنسيق مع إدارة المواقف بالمحافظة لتقليل الزحام بالمواقف ومتابعة ارتداء المواطنين والسائقين للكمامات، مشيرًا الى اتخاذ الإجراءات القانونية بكل قوة ضد المخالفين.ولفت المتحدث الرسمى أن المحافظ تفقد عددًا من الشوارع بمدينة الفيوم لمتابعة تنفيذ قرارات الحكومة بارتداء المواطنين للكمامات، ومنها شوارع مصطفى باشا، والبحر، وبطل السلام، والورشة، وجمال عبد الناصر، بالاضافة الى ميدان السواقي.