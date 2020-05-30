وفاة والد مدير إدارة العلاج الحر بصحة بنى سويف متأثرًا بكورونا

نعى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم السبت، وفاة الدكتور رونز يسًى مقار " 65 سنة طبيب متقاعد"، والذى توفى صباح اليوم بمستشفى ناصر العام، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.وأعرب محافظ بني سويف عن خالص عزائه لأسرة الفقيد، وعلى رأسها نجله الدكتور بسام رونز، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم نعمة الصبر والسلوان.والدكتور رونز مقار "والذي كان يعمل طبيب نساء قبل إحالته للمعاش" كان قد تم نقله لمستشفى ناصر العام عقب إصابته بفيروس كورونا أول أيام عيد الفطر المبارك، وتعرض لمشاكل في التنفس استلزمت إدخاله العناية المركزة بالمستشفى حتى وافته المنية صباح اليوم السبت.