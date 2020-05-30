داعية ليبى: تمنيت أن أكون مصريًا بسبب البطل أحمد منسى (فيديو)

قال الداعية الإسلامي الليبي أحمد الطلحي، إنه بسبب شخصية الشهيد أحمد منسي، تمنى أن يكون مصريًا، لافتًا إلى أنه يعشق الشعب المصري بشكل عام.وأضاف الداعية أحمد الطلحي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية "ten"، اليوم السبت، أن الشعب الليبي كان يتابع مسلسل "الاختيار"، لافتًا إلى أنه يعشق الفن وخاصة المسرح.وأشاد الداعية الإسلامي الليبي، بدور جميع طاقم مسلسل الاختيار، لافتًا إلى أن الجميع أبدع في دوره سواء في الشخصية المعادية أو المقربة، مؤكدًا أن مصر ولادة وبها الكثير من نماذج أحمد منسي متمنيًا تجسيدهم في أشياء مثل الاختيار.وتدور أحداث مسلسل الاختيار، حول قصة حياة واستشهاد العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش في حماية الوطن.مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز وماجد المصري وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرون، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.