كاتب تركي: أردوغان يخشى الإصابة بكورونا وعزل نفسه بقصره

قال الكاتب التركي الشهير أمين تشولشان أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصدر قرارا بفتح اقتصاد البلاد بشكل مفاجئ ورفع معظم التدابير والقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا اعتبارا من الأول من يونيو، في الوقت الذي يتصاعد فيه منحنى الإصابات بشكل كبير في البلاد.جاء ذلك في مقال نشره "تشولشان" تحت عنوان "رسالة صريحة إلى أردوغان"، قال فيه إنه عندما تفشي كورونا في تركيا بداية مارس الماضي، ووصل إلى إسطنبول، انتقل أردوغان إلى قصر هوبر المُحصن وعزل نفسه عن الجميع، متسائلا لماذا لم ينتقل أردوغان إلى هذا القصر رغم تفشي المرض في إسطنبول.وأضاف "ما يثير دهشتي عدم انتقالك إلى قصرك في أنقرة المكون من 1100 غرفة، مادام الفيروس انتشر في إسطنبول، هل نسيت حقًا هذا القصر؟ ولماذا تعيش في إسطنبول أكثر من شهرين في ظل ذلك".واستطرد: "هل يا تُرى هناك خطرًا في أنقرة لم نكن نعرفه؟ ولكن أليس من الممكن أن يصل الفيروس الذي أودي بحياة الآلاف إلى قصركم في إسطنبول؟ يبدو أنك تهرب من شيء ما، نعم نحن نعلم أنك لديك حساسية تجاة أنقرة، وإن كان الأمر بيدك لنقلت كل شيء من مؤسسات وغيرها إلى إسطنبول حيث تحتمي برجالك".