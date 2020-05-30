إصابة مدير مستشفى حميات دمنهور بكورونا

أعلن الدكتور أحمد محمد هواش مدير مستشفى حميات دمنهور إصابته بفيروس كورونا، كما أصيب 3 أخرين من الأطباء و4 مرضات و3 فنين من الفرق الطبية بمستشفيات البحيرة العامة والخاصة.وأكد "هواش" إيجابية الحالات، وتم حجزها لتلقى العلاج بينما تم حجر مدير مستشفى الحميات بدمنهور حجرا منزليا لاستقرار حالته.وطالب مدير مستشفى حميات دمنهور من خلال رساله خاصة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي بالدعاء له بالشفاء قائلا "أشعر بالتعب والحمد لله كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك".وكان الدكتور هواش من الأطباء الذين يقومون بتوعية المواطنين ضد فيروس كورونا، وقدم العديد من مقاطع الفيديو لتوعية المواطنين، كما قام وعدد من أطباء المستشفى بعمل مبادرة خليك في بيتك واستشيرنا لمواجهة فيروس كورونا منذ أكثر من شهرين.كما أصيب 3 أطباء آخرون و4 من طاقم التمريض و3 فنيي معامل وأشعة في مستشفيات إيتاى البارود ودمنهور وحوش عيسى والمحمودية والدلنجات ومستشفى خاص في كفر الدوار.وتم تحويل مستشفى حميات دمنهور، برئاسة الدكتور أحمد محمد هواش، مدير المستشفى مؤخرًا إلى مستشفى للعزل الصحى والفرز لمصابى فيروس كورونا المستجد.