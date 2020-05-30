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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التزام التعايش.. الكمامات تزين أتوبيسات النقل العام بالإسكندرية

السبت 30/مايو/2020 - 03:10 م
أتوبيسات النقل العام
أتوبيسات النقل العام بالإسكندرية
الإسكندرية - مصطفي فتحي وهبه عويضه:
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شهدت أتوبيسات النقل العام بالإسكندرية، التزام السائقين والمحصلين بإلزام وإجبار المواطنين بارتداء الكمامة أثناء استقلالهم العربة، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات محافظ الإسكندرية، ضمن خطة الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

كما وضعت هيئة النقل العام تحذيرًا على الأتوبيسات، بضرورة ارتداء الكمامة عند الركوب، ومنع أي راكب من الصعود للأتوبيس أو الترام في حالة عدم ارتدائه الكمامة، وقام المحصلين بمنع الركاب غير المرتدين الكمامة من الصعود.

كان المهندس علي صقر، مدير إدارة الحركة والمتابعة بالهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، قرر تطبيق ارتداء الكمامات لجميع العاملين والمترددين على جميع الإدارات التابعة لهيئة النقل العام.

وأضاف في تصريح لـ«الدستور» إن وسائل النقل العام من الأتوبيسات ووحدات الترام شهدت اليوم التزامًا من الكثير من المواطنين المستقلين لوسائل النقل العام بارتداء الكمامة، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح «صقر» أنه تم طبع ملصقات بالتعليمات في جميع وسائل النقل العام، مع التنبيه على العاملين في وسائل النقل التعامل مع المواطنين بالتوعية، مشيرًا إلى أن هناك تعليمات على جميع العاملين بعدم استقلال المواطنين لوسائل النقل دون كمامة، وذلك للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن هناك خطة تعقيم دورية تتم لجميع وسائل النقل العام، وذلك بداية من أزمة فيروس كورونا، حيث يتم تطهير وتعقيم جميع المركبات في جميع الخطوط للحد من انتشار الفيروس.

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