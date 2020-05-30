17 إصابة جديدة بكورونا في 3 محافظات عراقية

أعلن محافظ النجف العراقية لؤي الياسري، رئيس خلية الأزمة، السبت، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).ودعا الياسري، في بيان أوردته الوكالة العراقية للأنباء، إلى الالتزام بقرارات خلية الأزمة للحد من انتشار الوباء، كما طالب بالالتزام بالتوصيات الصادرة من الفرق الصحية للقضاء على هذه الجائحة.وفي سياق متصل، أعلنت دائرة صحة محافظة المثنى تسجّيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.وأفاد مدير عام صحة محافظة الديوانية الدكتورة لمياء الحسناوي بأنه تم تسجيل إصابة جديدة لرجل من أهالي قضاء "الحمزة الشرقي".