أول حالة ولادة لمصابة بكورونا بالمستشفيات التعليمية في القاهرة

أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية اليوم السبت 30 مايو، أول حالة ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا المستجد بمستشفى الجمهورية التعليمي بالقاهرة.وقال الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة، إن المريضة موجودة بالعزل الطبي بمستشفى الجمهورية التعليمي، وهي أحد المستشفيات التى انضمت حديثا للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وتتبع مستشفى أحمد ماهر إداريا، وبها قسم مخصص لعزل المصابين من الأطقم الطبية وقسم خاص مجهز للقيام بالغسيل الكلوى لمرضى فيروس كورونا المستجد، وتعد هذه الحالة هي أول حالة ولادة داخل المستشفيات التعليمية بالقاهرة بعد حالة الولادة التى تمت بمستشفى سوهاج التعليمي الأسبوع الماضى.وصرح الدكتور أحمد عبد العزيز مدير مستشفى أحمد ماهر التعليمي، أن الحالة وضعت مولودها اليوم بمستشفى الجمهورية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة المريضة والطاقم الطبي، حيث قام بإجراء هذه العملية طاقم طبى متميز ويضم؛ الدكتور عبد الرحمن فتحى نساء، والدكتور محمد أبو بكر محمد نساء، والدكتور هشام محمد تخدير، والدكتور محيي الدين سويلم أطفال، منة الله حسن تمريض، وتخضع الأم والمولود للإشراف والمتابعة على مدار الساعة، وحالة الأم والمولود مستقرة.