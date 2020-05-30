«الزراعة»: الأراضى خط أحمر وغير مقبول التعدى عليها

قال الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، إن الأراضي الزراعية خط أحمر، وهي ثروة قومية وغير مقبول إطلاقًا التعدي عليها؛ لكونها تمثل الأمن الغذائي القومي.وأضاف "عيسى" عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع على الفضائية المصرية، اليوم السبت، أن هناك غرف عمليات بمديريات الزراعة على مستوى الجمهورية لمتابعة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية، موضحًا أنه تم تخصيص الخط الساخن 19561 لتلقى أي بلاغات تعد على أراض زراعية للتعامل معها فورًا بإزالة التعدي في المهد، وإعادتها للزراعة مرة أخرى.وأوضح رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أنه منذ 25 مارس حتى الآن تم رصد وإزالة نحو 678 فدانا لـ10459 حالة تعد على أراض زراعية، مشددًا على أن غرف العمليات تعمل على مدار الساعة للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية في مهدها.وكلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة والإدارة المركزية لحماية الأراضي وشئون المديريات برفع حالة الطوارئ القصوى، لمنع التعدي على الأراضي الزراعية والتصدي لها خلال إجازة عيد الفطر المبارك.