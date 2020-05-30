تحرير 83 مخالفة تموينية للمخابز البلدية والأسواق بمراكز المنيا

أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا، عن أن الحملات التموينية اليومية التي تقوم بها المديرية بالتعاون مع مباحث التموين أسفرت عن ضبط 83 مخالفة تموينية، منها 80 مخالفة للمخابز البلدية.وأضاف أن المخالفات تنوعت بين (خبز غير مطابق للمواصفات - خبز ناقص الوزن - عدم وجود ميزان - توقف عن الإنتاج دون علم الجهات المعنية - عدم وجود سجلات - قضايا تموينية أخرى متنوعة) وضبط 3 مخالفات في مجال متابعة الأسواق لقضايا تموينية متنوعة.من ناحيته، أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار تنفيذ الحملات اليومية لمديرية التموين بجميع مراكز ومدن المحافظة، بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة على المخابز البلدية والأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم، ضمن خطة المحافظة بتحسين مستوى الخدمات وللتأكد من مدى توافر السلع والمواد الغذائية للمواطنين.وشدد المحافظ على تكثيف الحملات التفتيشية على المخابز لتوفير الخبز البلدي وعدم توقف المخابز والمرور على الأسواق للتأكد من توافر السلع الغذائية للمواطنين، وللوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، كذلك المتابعة المستمرة للكميات الواردة من المواد البترولية.