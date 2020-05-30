ضبط قضية تهريب بضائع أجنبية بـ6 آلاف جنيه

تمكن قطاع أمن المنافذ بوزراة الداخلية، اليوم السبت، من ضبط قضية تهريب بضائع أجنبية الصنع بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالي فيها نحو من 6400 جنيه.أسفرت جهود الإدارات العامة - خلال 24 ساعة - عن ضبط 4 قضايا أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول الدائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى، ضبط 45 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 65 حكما قضائيا متنوعا.تم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، جارِ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.